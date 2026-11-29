九合一選舉挫敗，國民黨主席鄭麗文昨晚在中央黨部發表談話，除了鞠躬感謝選民支持，也二度感謝新北市長侯友宜大力輔選，她坦言這次選舉雖有不盡人意之處，會全面啟動檢討，未來國民黨仍有非常艱困的任務和使命要完成；不過，鄭麗文談話中隻字未提台中敗選，對是否調整黨務人事、以及她本周三將赴英國劍橋校友會演講等事宜，皆未回應。

台中市長選舉國民黨江啟臣接棒夢碎。江啟臣昨晚與競總主委、台中市長盧秀燕站上舞台，二人眼眶泛紅，向支持者三鞠躬長達十秒鐘，台下支持者喊「加油」，現場氣氛低迷。

盧秀燕表示，江啟臣沒有競選成功，覺得非常抱歉，但這一年來，所有幫忙江啟臣的輔選團隊，及每張投給江啟臣的市民家人，要致上最大敬意跟謝意，謝謝大家幫忙。盧秀燕說，何欣純當選台中市長，她予以祝福，不管在什麼樣的崗位、角色，台中是我們的家，市民都是家人，我們會全力以赴，作好服務工作，謝謝大家。

鄭麗文昨晚偕黨務主管與青年團成員在中央黨部發表談話。她提到，新竹縣黨部主委楊文科、彰化縣黨部主委蕭景田稍早都向她提出辭呈，但是這場選舉還是讓她感受到非常遺憾和一絲不甘，「因為票開出來，大家都不看好的彰化，最後選票還是相當接近」。

對選舉失利的候選人，鄭麗文喊話「辛苦了」，知道大家已經盡全力，接下來不管勝選、敗選，全台所有縣市選區，都要進行最完整徹底的檢討。

國民黨主席鄭麗文昨晚舉行記者會表示，未來會針對選舉結果進行全面檢討。 記者杜建重／攝影

鄭麗文說，這次選舉跟以往非常不同，台灣民主化多年後，今年選舉是司法介入最粗暴、規模最大一次，一直到選前之夜，她都還陪伴絕食的候選人，對司法表達抗議。當然，這些地方的敗選不只是因為司法強力介入，地方整合、國民黨的團結，永遠是逃不掉的必修課。但選舉結果，她還是非常感謝所有地方組織幹部和候選人，從未放棄努力到最後一刻，雖結果不盡人意，但他們的辛苦，大家都看見了。

鄭麗文說，她特別想感謝侯友宜，在這麼艱險的選戰中，有侯的強大輔選力道，是最後能讓她安心的重要力量，接下來國民黨會在全台灣謝票，也會徹底檢討，未來馬上有立委補選和議長選舉，要立刻完成整隊投入選戰，更不要說二○二八大選，必須立刻進行準備，期許全黨上下繼續努力奮戰。