二○二六年地方選舉結果出爐，六都中只有台中市換黨執政，學者表示，地方選舉反映的是政治人物與政黨在地經營結果，全國經濟成長情形對投票意向影響不大，同樣地，選舉結果也不致影響台灣經濟。不過候選人的競選支票如果兌現，將擴大財政支出，值得關注。

東海大學教授邱達生指出，這次是地方選舉，選民的選擇與國家整體經濟狀況、個人經濟感受比較沒有關係，主要還是看政治人物與政黨的在地經營，尤其，地方候選人政見多是涉及擴大財政支出，而非緊縮開支，因此地方選舉結果與整體經濟的關聯性較低。

觀察候選人政見，聚焦於生養、居住，以及銀髮長照，敬老卡的額度與用途擴大，更是各縣市候選人普遍政見，有助於挹注在地消費動能，長照及公托等也能促進在地投資與就業機會。不過，地方財政若用於經常性的社福支出比例偏高，恐對資本門支出造成排擠。

中央大學教授吳大任表示，六都除了台中之外，維持原藍綠局面，彰化縣與新竹縣的選舉結果換黨，與選前整合失利有關，與國內經濟關係不大。

吳大任指出，十一月初美國期中選舉結果對台灣的影響，反而比十一月底我們台灣自己的地方選舉結果影響更大，因為美國期中選舉結果將影響美國的經貿政策、人工智慧（ＡＩ）產業與監管政策、能源政策，美國政府這些政策改弦易轍對台灣出口將有重大影響，而出口又是台灣經濟仰仗的成長來源。