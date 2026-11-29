昨舉行縣市長等九合一選舉。日本每日新聞報導指出，這次選舉也被視為二○二八年一月總統大選前哨戰，結果可能左右北京對台政策。

美聯社報導則提到，不像總統大選的主要議題是兩岸關係和中國大陸施壓台灣，九合一選舉更聚焦地方關注的議題，例如社福與其他攸關生計的議題。但在整個選戰過程，北京仍未完全缺席。

彭博報導，外資將從此次選舉結果，觀察後年大選及兩岸關係走向。據瑞銀致客戶的報告，六都市長選舉結果備受關注，通常可作為下屆大選的參考；市場過去通常認為，國民黨執政時兩岸風險較低，台灣資產的地緣政治折價也可能隨之縮小，反之亦然。

美國智庫「蘭德公司」研究員蕭嫣然提到，賴總統當然希望，北市選情能為民進黨備戰後年大選增添動能，但距大選尚有十四個月，仍有諸多變數。

南華早報報導也說，在上屆大選國民黨與民眾黨首度嘗試「藍白合」，最終卻宣告破局後，此次選舉北京關注的焦點之一是台灣兩大在野黨是否會重啟合作。

陸資深涉台學者包承柯受訪表示，雙北守住藍營執政，對國民黨是「很大的勝利」，也為二○二八年總統大選布局奠定重要基礎，但黨內整合仍是挑戰。

包承柯表示，目前兩岸關係大環境並不好，即使國民黨在雙北維持執政，也不代表兩岸地方交流能出現突破性發展，但維持過去既有的交往機制仍有可能，尤其是台北、上海之間的雙城論壇。他指出，今年雙城論壇尚未舉行，選後各界會有積極期待，盼在短時間內完成籌備，爭取年底前舉辦。兩岸關係是各個層面，若能透過城市交流帶動兩岸民間互動，也有助於兩岸關係改善，「也是很好的方法」。