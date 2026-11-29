九合一地方選舉結果出爐，國民黨雖守住雙北，但卻失去台中市。藍營輔選人士分析，台中市長盧秀燕本命區失守、聲望重創，將為日後能否順利代表國民黨角逐2028總統大位埋下隱憂；國民黨主席鄭麗文則因重點輔選地區皆以敗選收場，聲望也受到不小影響。

九合一選舉結果今天出爐，國民黨執政縣市較2022年稍有萎縮，從15席減為11席。但實際席次上，花蓮縣長部分，國民黨候選人游淑貞自行宣布當選，無黨籍候選人張峻表示會提出聲請驗票；雲林縣長部分，民進黨候選人劉建國自行宣布當選，國民黨候選人張嘉郡表示將依選罷法提出驗票）。

藍營輔選人士評估，在民進黨台北市長候選人沈伯洋所帶起的「洋流」之下，國民黨能守住台北與新北確實不易，但卻意外丟了台中市，使得藍綠在6都的比例回到3比3；藍營在這場選舉是贏了面子、輸了裡子，畢竟失去1都對藍軍絕對是傷害。

這位輔選人士指出，此次雙北全力抵擋洋流外溢，台中反成洋流外溢重災區，在全台焦點都放在北台灣情況下，藍營疏忽台中狀況；而黨內備受期待的盧秀燕雖北上擔任台北市長蔣萬安的競總主委，協助藍軍守住北台灣，但本命區失守，也為日後能否問鼎2028年總統大位、埋下隱憂。

黨內人士認為，蔣萬安已明確表達會好好擔任台北市長，被解讀為角逐2028年機會不高，立法院長韓國瑜預計將持續力守立法院，盧秀燕仍是目前黨內最有機會問鼎2028的人選之一，未來盧秀燕如何重整旗鼓將備受黨內關注。

黨主席鄭麗文方面，黨內人士表示，國民黨提名的6都市長候選人刻意與鄭麗文保持距離，因此鄭麗文在6都選戰的輔選或助選著墨不深，轉而全力輔選宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市等國民黨執政但選情緊繃區域；從結果看，國民黨在這4縣市都失去執政權，儘管各縣市有不同根本原因，但鄭麗文聲望勢必受影響。

黨內人士提到，此次選戰結果雖然固守雙北，但台中市、新竹縣、彰化縣等縣市失守，導致國民黨的執政版圖退守至北北桃，不利2028年大選，未來黨內咎責聲浪是否指向盧秀燕或鄭麗文，將是未來關注焦點。

正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。