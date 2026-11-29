九合一選舉昨（28）日落幕，六都當中，台中意外翻盤、藍天轉綠地，藍綠六都席次由四比二拉成三比三，藍營在最大票倉新北贏得也不多。前瞻2028，藍營此次守住台北、新北、桃園，以及綠營守住台南、高雄，都是基本盤發揮作用，迎戰2028，藍綠都需要重新整隊，爭取勝選空間。

2026地方選舉由國民黨拿下較多縣市首長席次。不過，藍營此次並非大獲全勝，尤其在中部搖擺縣市，失去六都之一的台中，新竹縣、彰化縣、嘉義市也被綠營奪走，新北僅小贏。

觀察此次選情，國民黨原本把持較多縣市，擁有行政優勢，不過2025年最先啟動選舉作業的是民進黨。綠營起步較早，搶占先機，此次多拿下台中、彰化，還有新竹縣、宜蘭、嘉義市。然而此次民進黨台北市長候選人沈伯洋「洋流」雖掀起話題，但未明顯外溢，顯示洋流效應沒有如預想擴散到非同溫層，綠營在選戰步調上有檢討空間。距離2028年初大選，藍綠各有課題，都需要重新整隊。