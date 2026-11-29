九合一選舉結果出爐，學者表示，地方選舉反映的是政治人物與政黨在地經營結果，全國經濟成長情形對投票意向影響不大。

同樣地，選舉結果也不致影響台灣經濟。不過，候選人的競選支票如果兌現，將擴大財政支出，影響值得關注。

九合一選舉讓藍綠版圖重新洗牌，國民黨雖仍掌握較多縣市執政權，卻丟失台中、彰化、新竹縣等重要據點。

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿昨（28）日分析，這場選戰實為國民黨「大輸」、民進黨「大贏」，民眾黨則持平略好。

從經濟面來看，地方選舉結果對整體經濟走向影響有限，中央執政黨勝選則有助維持政策延續性，企業經營及投資環境可望維持不變。

國民黨失守台中，是此次選戰是重大挫敗。

張其祿分析，台中市長盧秀燕執政八年，在黨內具有重要政治地位，卻未能守住台中執政權，凸顯國民黨內部結構性問題，包括黨中央與地方輔選不力、地方派系協調不順，以及藍白整合失敗，新竹縣亦因藍白整合未果失守。

從經濟面觀察，張其祿指出，地方選舉結果對經濟不致產生重大影響。從國際角度來看，執政黨在地方選舉取得勝利，意味政策方向不致出現太大變化，延續性仍高，企業經營及投資環境可望維持現況。

至於選後中央與地方關係，張其祿認為，恐怕更難緩和。民進黨透過現行選戰策略取得勝利，未來在朝野競爭中未必會有所讓步，甚至一鼓作氣延續這波政治聲勢到兩年後的總統大選，朝野衝突恐怕更加難以避免。

中央大學教授吳大任表示，六都除了台中之外，維持原藍綠局面，彰化縣與新竹縣的選舉結果換黨，與選前整合失利有關，與國內經濟關係不大。

吳大任指出，美國期中選舉結果對台灣的影響，反而比台灣自己的地方選舉結果影響更大。

主要是因為美國期中選舉結果將影響美國經貿政策、AI產業與監管政策、能源政策，美國政府這些政策改弦易轍對台灣出口將有重大影響，出口又是台灣經濟仰仗的成長來源。

東海大學教授邱達生指出，這次是地方選舉，選民的選擇與國家整體經濟狀況、個人經濟感受比較沒有關係，主要還是看政治人物與政黨的在地經營，尤其地方候選人政見多是涉及擴大財政支出，而非緊縮開支，因此地方選舉結果與整體經濟關聯性較低。

觀察候選人政見，聚焦於生養、居住，以及銀髮長照，敬老卡額度與用途擴大，更是各縣市候選人普遍政見，有助挹注在地消費動能，長照及公托等也能促進在地投資與就業機會。

不過地方財政若用於經常性社福支出比例偏高，恐對資本門支出造成排擠。