九合一選舉落幕，綠營執政版圖擴大。金融市場認為，選舉結果對財經政策延續性的預期提高，有助降低政治不確定性，對台股及新台幣形成支撐，後續央行是否升息，美股表現是一大關鍵。

九合一選舉結果除了牽動2028年總統大選布局，也可能影響市場對政府財經政策及兩岸關係預期，央行12月利率決策與新台幣匯率走勢備受矚目。

匯銀人士指出，地方選舉結果不會直接左右央行貨幣政策，但藍綠政治版圖消長，仍是市場觀察未來政策延續性的重要指標。尤其台中素有台灣政壇「搖擺州」之稱，更有「得台中者得天下」的政治指標意義，代表綠營在中台灣政治影響力擴大，市場對賴政府施政及現行財經政策延續性預期可能提高，有助降低政治不確定性，短線對台股及新台幣形成支撐。

尤其新台幣近期承受外資大舉匯出壓力，匯價一度貶破33元整數關卡，成為關注焦點。綠營勝選帶動政治情勢穩定，外資對台灣市場信心回溫，可能減緩資金匯出壓力，甚至吸引部分外資回流，搭配出口商年底拋匯需求及美元供給增加，新台幣有機會止貶反彈。

不過，匯銀人士也提醒，選舉利多能否轉化為實際匯市動能，仍須觀察外資是否由賣超轉為回補，以及美元國際走勢。若外資持續匯出，即使政治結果有利執政黨，新台幣仍難擺脫貶值壓力。

利率方面，市場將重新評估央行12月理監事會的政策方向。金融人士認為，綠營擴大執政版圖，央行透過升息穩定匯率、抑制輸入性通膨及縮小台美利差機率升高；但若美股持續表現低迷，衝擊台股行情，央行也可能按兵不動。

但央行是否升息，最終仍須回歸國內通膨、經濟成長及金融情勢，選舉結果並非決策依據。換言之，台中選情出現藍綠翻轉，可能先影響金融市場信心及資金流向，至於能否帶動新台幣反轉、改變央行利率政策，仍有待後續經濟數據與外資動向驗證。