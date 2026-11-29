藍綠勢力消長，牽動後續國會生態走向。2024大選後，國會原本由藍白合以人數優勢掌舵，不過此次2026選前國會曾罕見出現「綠白合」，嗅出一絲變化端倪。

全國九合一選舉昨（28）日落幕後，國民黨地方版圖維持較大，但民進黨攻下台中、彰化、新竹、宜蘭、嘉義市，勝選氛圍較濃。

隨著2026地方選舉後的變化，首要之務是立委席次補選。需要補選席次，包括：民進黨立委何欣純（台中）、陳亭妃（台南）、賴瑞隆（高雄）、陳素月（彰化）、王美惠（嘉義市）、蔡易餘（嘉義縣），及國民黨立委陳玉珍（金門）。

觀察立委席次待補選名單，需要補選的區域，皆為現任者擁有基本盤的優勢地區，預料藍綠國會席次在補選後不太會有變化。

值得一提的是，藍白合在此次2026選戰過程中，產生微妙變化。

在選舉周之前的最後一場立法院院會，依照議程，舉行「普發現金2萬元」三讀表決，罕見出現「綠白合」，民眾黨團並未一如往常支持國民黨團，而是投票「反對」普發現金2萬元特別條例，與同樣「反對」的民進黨團站在同一陣線。

民眾黨創黨主席柯文哲在選前受邀，為國民黨台北市長蔣萬安站台，盼以「藍白合」吸引小草族群支持蔣萬安。

但另一方面，民眾黨始終堅持「財政紀律」，不支持普發現金2萬元，而柯文哲也在其他縣市發言時，抨擊普發現金2萬元，與「藍白合」的理想背道而馳。

這些選戰過程中產生的裂痕，以及白營直接在地方選舉前倒戈「反對普發2萬元」，加諸藍營2026選舉結果不佳、態勢上不再取得在野黨多數優勢，都讓「藍白合」能不能延續，留下意味深長的想像。

在此背景之下，藍白合之間的合作基礎，不如以往穩固。選後的新局勢，立法院的朝野版圖，可能將重新定義。反對普發現金2萬元，奠定綠白合作的基礎與典範，顯示白營並非「鐵板一塊」

此外，值得關注的是，選後藍綠黨團是否延續強勢、無法溝通的路線，或是在選舉落幕後，緩和緊張氣氛，牽動未來政策走向。