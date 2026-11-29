九合一選舉落幕，國民黨主席鄭麗文在選後記者會時提到，感謝支持國民黨的選民，並表示不論勝選、敗選，全台所有縣市、選區都將進行「最完整、最徹底的檢討」。她批評，今年選舉是台灣民主化以來「司法介入最粗暴、規模最大的一次」，但也坦言，地方整合與國民黨的團結，永遠是國民黨「逃不掉的必修課」。

她強調，國民黨將在全台謝票並徹底檢討，但「沒有時間顧影自憐、療傷止痛」，接下來還有立委補選及議長選舉，必須立刻完成整隊、投入選戰，2028年大選也必須立即展開各項準備工作。

鄭麗文表示，台灣是有成熟民主制度的地方，這次再一次展現選民最高的民主素養，完成重要的地方選舉。她恭喜所有當選的國民黨提名候選人，期許當選後不要忘記選民期待，未來四年全力為選區服務、建設，拿出漂亮的成績單。

對於選舉失利的候選人，鄭麗文說「你們辛苦了」。她指出，這次選舉受司法介入最深、規模最大、影響最大的是宜蘭、新竹及彰化，直到選前之夜她都還陪伴絕食的候選人向司法表達抗議；但這些地方的敗選，不只是單單因為司法的強力介入。

鄭麗文透露，新竹縣長楊文科、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田已向她提出辭呈，這場選舉讓她感到非常遺憾，還有「一絲的不甘」，因為大家都不看好的彰化，最後選票其實相當接近。她也指出，目前還有花蓮、雲林兩個選區因票數非常接近，非常有可能必須進行驗票。

談到本次與選舉同時舉行的公投，鄭麗文表示，該公投牽涉國家競爭力與能源政策，感謝選民踴躍投票，希望國民黨提出的公投案，能為台灣內耗爭吵三、四十年的能源問題，凝聚符合時代的全新全民共識。