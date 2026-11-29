國民黨上屆地方首長選舉橫掃14席，本次降為11席，等於在洋流衝擊下，守住雙北守住卻意外丟失台中。賴清德總統以「洋流」一口氣壓制了2028年總統大選可能對手台北市長蔣萬安，以及重挫台中市長盧秀燕，對國民黨是一大警訊，絕對不可小覷。

此次大選，國民黨丟掉執政八年的台中，以及六都以外人口最多的彰化，還有竹縣、宜蘭、嘉市，以及還需驗票的雲林，只換回金門、澎湖與回歸國民黨的苗栗。失守六縣市合計約602萬人，換回三縣約78萬人，一來一往少了525萬。

藍營丟失的六縣市全是現任首長八年任滿的交棒選區，顯示藍營地方實力繫於個人，首長一卸任，接班與整合同時出狀況，其中盧秀燕跨區支援，也讓國民黨重返執政之路仍布滿荊棘。

沈伯洋從鮮明的抗中形象轉為親和路線，一個半月內把落後30個百分點的選情追到幾乎打平。蔣萬安陣營起初沒把沈伯洋當對手，又難與黨的路線切割，10月發現不妙，一度演變成「全黨救一人」，所幸快速整軍後，最終逆轉頹勢。

雙北雖然守住，但洋流形成之快，把蔣萬安、李四川逼到苦戰，更外溢到台中轉成「欣潮」，加上綠營打出「不讓傅崐萁當立法院副院長」的訴求，最終讓盧秀燕的本命區失守。輕敵是事實，但更深層的原因在於，國民黨的兩岸路線延伸到軍購等議題，引起選民擔憂，黨的路線在中間選民眼中已成負資產。

洋流的組織沿用去年大罷免的動員系統，完整保留空戰網絡，換個訴求就能成軍。探究洋流本質，表面溫和，內裡仍是抗中保台，民進黨刻意不喊這四個字，反而讓它成為支持者心照不宣的暗號，被吸引的高學歷、女性與年輕選民，更是這次選舉藍營的軟肋。

國民黨丟了台中，小水滴的情緒和動員系統還在，無論2028由誰出線，都得先證明自己扛得住同樣的攻勢。而破解洋流的關鍵，在於它與賴清德並非同源，沈伯洋背後不少是蔡英文的支持者，他們被溫和版的抗中保台吸引，對賴政府的執政未必埋單。

國民黨該做的是讓2028回到對賴政府施政的檢驗，讓洋流的支持者找不到理由把對沈伯洋的好感轉給賴清德；同時正面回應選民對台灣安全的焦慮，提出兼顧和平與防衛的主張，提前拆解選前最容易被點燃的抗中引信。若仍把選民的安全焦慮看成綠營操作，等於沒學到這次「大意失台中」的教訓。