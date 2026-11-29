2026全國地方選舉昨（28）日落幕，身兼民進黨主席的賴清德總統昨晚於民進黨中央發表談話。他表示，選舉已經圓滿結束，恭喜這次所有獲得選民肯定、順利當選者，但最需要恭喜的是全體國人。雖然選舉總有勝負，但民主永遠是贏家，未來中央政府將持續扮演地方最堅定的夥伴。

賴總統致詞表示，選舉已經圓滿結束，感謝國人的參與，持續深化台灣民主。他特別感謝全體支援選務的公務同仁，及日夜不休的軍警夥伴。因為他們的付出，讓整場的選舉得以在平和、有秩序的過程中順利圓滿達成。

賴總統說，恭喜這次所有獲得選民肯定、順利當選的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長。身為民進黨主席，他也特別感謝台灣人民對民進黨提名候選人的支持與信任。這份大力肯定不只是民進黨前進動力，更是無限責任。

他期許所有民進黨的當選同志，務必珍惜人民的託付，秉持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，信守對選民的每一項承諾，在未來四年內都能夠落實政見，不負所託。

賴總統也向未能當選的候選人致意。一次選舉的結果，不代表公共服務的道路就此結束。期盼大家繼續保持對家鄉的熱情，一起為台灣的未來繼續努力。