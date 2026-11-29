九合一選舉結果出爐，藍、綠各有斬獲，但也各有硬傷。隨著2028總統大選腳步將近，為重整步調，賴政府內閣是否改組，受到外界關注。外界認為，行政院長卓榮泰續留，或由高雄市長陳其邁、總統府秘書長潘孟安、行政院副院長鄭麗君等人重新組閣，都是目前選項。

據了解，考量總預算審議及立法院會期，內閣改組時間點最快要等到立法院會期結束、農曆年前後。

外界關注賴政府是否調整隊形、備戰2028年大選。從此次地方選舉結果而論，民進黨雖席次明顯增加，但從得票結果來看，民進黨在台中、台南、高雄的勝幅都在10%以內，黨政人士坦言，這樣的勝幅不算漂亮，可能為內閣改組埋下伏筆。

卓榮泰任閣揆以來，與賴總統互動佳、配合良好，繼續擔任閣揆，並非全無可能。黨政人士分析，此次地方選舉民進黨算是「小勝」，也意味選民肯定執政團隊，選得好就不需要換人，卓揆續留機率也隨之增加。

但迎戰2028大選，內閣隊形也確實有調整必要。賴總統先前曾暗示，高雄市長陳其邁未來「麥克風會比較大支」；卓榮泰也曾公開喊話，會在行政院等陳其邁「帶著勝利的旗子」前來。種種跡象都讓陳其邁卸任後的下一步充滿想像空間。

從選舉結果來看，民進黨候選人賴瑞隆參選靠著「尊邁」、「延續施政」戰術擊敗對手柯志恩，拿下近53％得票率，不僅成功固守綠營基本盤，還大勝柯志恩逾十萬票。陳其邁六年執政順利交棒，也讓未來要拿起「更大支麥克風」的他有更上一層樓的底氣。

另一個人選是行政院副院長鄭麗君。早在賴總統上任前，鄭麗君就是閣揆熱門人選之一；擔任副院長期間參與台美關稅談判並完成台美貿易協定簽署，對等關稅確定15%不疊加。黨政人士表示，鄭麗君政治行情看漲，不排除扶正接下閣揆。

地方選舉過後，2028總統大選腳步愈來愈近，賴總統爭取連任，勢必全盤考量，在內閣人事上恐怕也將更加審慎。（記者余弦妙、黃婉婷、張議晨、徐白櫻、王昭月、郭韋綺）