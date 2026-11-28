九合一選舉結果揭曉，國民黨雖守住台北、新北，台中卻出現意外失守的重大警訊，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市等原有執政縣市也接連變天。這場選舉對國民黨而言，絕非單純的地方執政版圖消長，而是政治認同與黨內領導結構的全面警報，甚至直接衝擊二〇二八年總統大選的布局。

首先，民進黨掀起的「洋流」，何以如此強烈衝擊藍營選情？說穿了，這不只是一場選舉動員，更是一場意識形態戰爭。然國民黨長年以來，實質上已成為一個缺乏意識形態的政黨，面對對手主導的價值論述，不僅毫無招架之力，連動員支持群眾的能力也相形見絀。

藍營必須反思，為何二、三十年來，每逢選舉遭遇中共因素、性別議題、婚育觀念等爭議，總是輕易被外在事件牽著鼻子走，且加分的總是對手？

意識形態就是政黨的武器，沒有武器的政黨，等於赤手空拳走上戰場，只能仰賴對手賞賜平安；沒有思想陣地，自然只能在現象與技術層面爭論，卻無法改變社會認同。沒有哪支球隊贏球，只靠成天喊對手犯規，自己卻沒有球風與特色。選民或許因為討厭民進黨而投國民黨一票，卻不代表他們喜歡國民黨；尤其是年輕世代的認同危機，一旦輸掉一個世代，後果即難彌補。

缺乏意識形態的後果，不僅表現在對外作戰的無力，更直接侵蝕政黨內部的團結。鄭麗文身為意識形態鮮明的黨主席，藍營諸選將對與她同台有所顧忌，甚至刻意保持距離；黨主席的輔選角色被徹底邊緣化，只剩候選人各自為戰。沒有共同信念，只有各懷盤算；候選人只想掛上黨提名的招牌，卻不願承認黨中央的存在。連「自己人」都不願站在同一面旗幟下，毫無集體行動的能力，還成個黨？

台中失守，盧秀燕八年執政的政治資產勢必受到檢驗，原先以中台灣執政成績進軍總統大選的意圖，已然面臨重大挑戰。至於蔣萬安，即使成功連任，但經過這場艱苦選戰折騰，想望二〇二八的能量已大為折損，退守第二任期「做好做滿」勢所必然。政黨無法提供思想與組織支持，任何政治明星都只能孤軍奮戰；一旦個人聲望受挫，總統大選的布局遂跟著動搖。

在黨內具備實力的「太陽」屈指可數的情況下，立法院長韓國瑜未來的動向遂值得關注。但國民黨若以為換個人就能解決生存難題，也是捨本逐末。危機不只是無人可選，更是不論誰出來選，都必須獨自承擔國民黨沒有思想武器、缺乏團結意志、組織精神渙散所留下的重擔。

最後，國民黨守住雙北、蔣萬安與李四川成功抵擋「洋流」；選戰尾聲才爆出的翡翠水庫光電板爭議，卻非源自藍營預設的選戰攻略，反而是在「水庫阿姨」揭露後才發酵，充分反映藍營議題設定能力的拙劣。揭穿國王新衣的竟是一個平凡民眾，國民黨真該好好檢討和警醒，何以致之？

反對民進黨的情緒，雖是藍營守住雙北的重要助力，然靠對手失分而獲得支持，終究不同於憑自身理念贏得民眾認同。國民黨不能只剩「反對」黨的政治本能，必須回答，自己要怎麼代表人民利益？如何建立共同的思想路線、凝聚領導核心與集體意志？唯有重新獲得廣泛的社會認同，才有競逐二〇二八的一線生機。