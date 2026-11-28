國民黨在彰化縣長選舉原握有執政優勢，卻因提名紛擾、地方派系各有盤算，未能及時整合，終因內耗自失江山，讓民進黨陳素月以三萬多票差距勝出，彰化仍無法打破「兩藍一綠」輪替魔咒。藍營人士認為，在位者未積極培養接班人，反而各懷私心，才是失去江山的關鍵。

彰化向來被視為大選搖擺州，「贏彰化得天下」，這次選舉結果也被視為二○二八年總統大選的風向球。國民黨原本執政八年，卻在縣長提名過程一波三折，未依黨內初選機制，考量謝家政治利益而徵召魏平政，不僅引發黨內反彈，讓魏平政起步比陳素月晚了半年，知名度及支持度始終難以追上。

陳素月因藍營提名之亂，得以提前部署，本身也沒有爭議之處，更重要的是立委任內以勤走基層、服務紮實的口碑，以及中央執政的資源奧援、高層密集輔選，相對占有優勢，加上「洋流」外溢效應挹注，吸引年輕及中間選民選票。

此外，在選舉策略上，陳素月陣營以領先之姿，刻意將選情放冷，避免引戰，包括對手要求辯論，對敏感的老人健保及毒駕法案未出席投票爭議，模糊以對，減少失誤，卻反而失去選舉議題主導性，贏得的票數不如預期。

魏平政則敗在提名紛擾，徵召過程有失民主及公信力，黨內山頭不挺，傳統農會及水利等組織系統又被綠營拔走，甚至倒戈，擔有輔選重責的「南霸天」縣議會議長謝典霖父子被押，影響組織布局，尤其縣長王惠美遲未輔選，影響藍營士氣，打得格外辛苦。

王惠美在選前兩周歸隊，雖然為時略晚，但藍營支持逐漸回流。魏平政則發揮律師本色，後期強攻猛打，但綠營卻刻意不引戰，彷彿拳頭打在棉絮上，難以著力，無法激起藍綠對決，最後以三萬多票之差敗選，卻是數屆縣長選舉以來，差距最少的一次，比預期選得還好。很多黨內人士不禁都大呼可惜，如果王惠美能更早投入輔選，如果各山頭能夠力挺，結局將不一樣。

至邱建富從綠營出走，在藍綠支持者都多少吸走選票，但在單一席次選舉終究會回歸政黨對決，在藍綠各自歸隊情形下，終不成氣候，落得被邊緣化及棄保結局。

陳素月獲得勝選，必須兌現政見，展現治理能力，才免於再掉入另一個「綠營只當一屆」的魔咒，而藍營當思考的是，在位者常有私心，未積極培養接班人，才會失掉江山。

魏平政其實選得不差，未來是否投入立委補選，以及王惠美是否會回鍋投入區域立委選舉，甚至二〇三〇年的縣長選舉，都是政壇注目的焦點。