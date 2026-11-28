九合一地方大選結果出爐，國民黨全黨大戰洋流之下，成功保下首都大本營，但丟失了台中搖擺州。賴清德總統成功以洋流壓制了台北市長蔣萬安征戰2028年總統大選的可能性，並讓台中市長盧秀燕本命區失火，恐重挫了國民黨2028年總統布局。

在民進黨捲起洋流以前，蔣萬安在協助國民黨立委對抗大罷免，一改溫良恭儉讓王子風格，化身漫畫七龍珠裡的「超級賽亞人」拋出「倒閣論」；接著面對毒油案民怨沸騰時，又登高一呼發起凱道大遊行，不斷升高對抗中央態勢，一時之間猶如藍營中興少主、超級輔選天王。

只不過民進黨台北市長候選人沈伯洋10月挾洋流來勢洶洶，儘管蔣萬安驚險過關，但蔣萬安中興少主地位也被動搖。蔣萬安選戰前期太過輕敵，歷經洋流海嘯、民進黨龐大資源戰後，受到不小震撼教育，蔣萬安政治前途雖仍有可圖，但政治火侯恐怕還必須再歷練。

而「藍營一姐」盧秀燕以競選主委角色進駐台北後，充分穩住首都選情擊退洋流，不過「本命區」台中接班人選、國民黨台中市候選人江啟臣竟意外落選。國民黨選後檢討國民黨主席鄭麗文、逼宮黨中央聲浪恐怕趨緩，盧秀燕也將面臨考驗。

賴總統儘管未能拿下雙北，但也成功替自己2028年總統大選連任之路，擺平可能勁敵蔣萬安、壓制盧秀燕，但盧秀燕穩定大局北上救火與蔣萬安也形成一定默契，未來盧秀燕、蔣萬安結盟與黨主席鄭麗文分庭抗禮，將成黨內趨勢，也牽動2028年總統大選之戰。