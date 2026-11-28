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2026大選當選結果／日媒：國民黨失守台中市 盧秀燕選2028添隱憂
日媒報導，國民黨在28日在台中市遭遇重大挫敗，可能影響即將卸任的台中市長盧秀燕、在2028年參選總統的前景。
外界原本預期，國民黨前黨主席江啟臣可望輕鬆贏得台中市長選舉。然而，民進黨候選人何欣純稍早自行宣布當選後，江啟臣隨後也向對手承認敗選。這可能是民進黨今晚最重大的翻盤勝利。
日經指出，國民黨在台中失利，可能衝擊盧秀燕角逐總統大位之路。選前，多名消息人士透露，他們預期盧秀燕將在數周內宣布參選2028年總統大選。
台灣地方首長選舉向來是總統大選前哨戰，朱立倫、侯友宜、韓國瑜在成為國民黨總統參選人之前，都曾擔任直轄市市長，但最後全數落選。
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