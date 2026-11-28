日媒報導，國民黨在28日在台中市遭遇重大挫敗，可能影響即將卸任的台中市長盧秀燕、在2028年參選總統的前景。

外界原本預期，國民黨前黨主席江啟臣可望輕鬆贏得台中市長選舉。然而，民進黨候選人何欣純稍早自行宣布當選後，江啟臣隨後也向對手承認敗選。這可能是民進黨今晚最重大的翻盤勝利。

日經指出，國民黨在台中失利，可能衝擊盧秀燕角逐總統大位之路。選前，多名消息人士透露，他們預期盧秀燕將在數周內宣布參選2028年總統大選。

台灣地方首長選舉向來是總統大選前哨戰，朱立倫、侯友宜、韓國瑜在成為國民黨總統參選人之前，都曾擔任直轄市市長，但最後全數落選。