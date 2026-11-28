九合一地方選舉讓藍綠版圖重新洗牌，國民黨雖仍掌握較多縣市執政權，卻丟失台中、彰化、新竹縣等重要據點。中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿28日分析，這場選戰實為國民黨「大輸」、民進黨「大贏」，民眾黨則持平略好。從經濟面來看，地方選舉結果對整體經濟走向影響有限，中央執政黨勝選則有助維持政策延續性，企業經營及投資環境可望維持不變。

觀察選前全台22縣市政治版圖，國民黨掌握15縣市，民進黨僅五縣市，民眾黨及無黨籍各一縣市。選後國民黨雖守住台北、新北、桃園等縣市，並拿下原由民進黨執政的澎湖縣，卻一口氣丟失台中市、彰化縣、新竹縣、宜蘭縣及嘉義市等五縣市，民進黨地方執政版圖明顯擴張。

張其祿指出，這次選舉不能單以席次判斷勝負。民進黨原先就未預期能攻下台北、新北，戰略目標就是「小輸就是大贏」。如今由沈伯洋帶起的「洋流」確實發揮作用，選戰效益向外擴散，讓藍營即使守住北北基桃，領先幅度也只能算是慘勝；反觀民進黨，不僅守住南部基本盤，更一舉拿下台中，擴大地方執政版圖，算是達成原先的戰略目標。

國民黨失守台中，更是此次選戰的重大挫敗。張其祿指出，台中市長盧秀燕執政八年，在黨內具有重要政治地位，卻未能守住台中執政權，凸顯國民黨內部的結構性問題，包括黨中央與地方輔選不力、地方派系協調不順，以及藍白整合失敗，新竹縣亦因藍白整合未果而失守，黨主席鄭麗文在選戰中更未能發揮應有作用。

民眾黨在這場選舉中反而有所斬獲。張其祿觀察，選戰最後階段，包括台北市長蔣萬安等人都大力拉抬白營，不惜「犧牲藍營小雞」來換取白營支持，使民眾黨議員席次較上屆大幅增加。這次選舉也凸顯國民黨不能沒有民眾黨，預期未來白營在藍白整合過程中的議價能力將進一步提升。

至於選後中央與地方關係，張其祿認為，恐怕更難緩和。民進黨透過現行選戰策略取得勝利，未來在朝野競爭中未必會有所讓步，甚至一鼓作氣延續這波政治聲勢到兩年後的總統大選，朝野衝突恐怕更加難以避免。

從經濟面觀察，張其祿指出，地方選舉結果對經濟不致產生重大影響。從國際角度來看，執政黨在地方選舉取得勝利，意味政策方向不致出現太大變化，延續性仍高，企業經營及投資環境可望維持現況。

張其祿提醒，當前台灣經濟呈現K型分化，高科技產業表現亮眼，處於K型經濟下行端的傳統產業卻仍叫苦連天，期盼執政黨能聽見產業界反映的心聲，給予適當回應。