離投票前48小時，一股說不太清楚、但體感很明確的氛圍在綠營圈飄盪，他們之中不乏身經百戰的選戰常勝將軍。「新北市會贏，首都台北市能贏」。這股前所未有的樂觀全是「洋流」帶出的即視感，是新式AI大數據演算的選戰攻略給的底氣。

當台北市前市長柯文哲說「沈伯洋很弱」，當藍軍與蔣萬安團隊還在沉浸且認同「阿杯」的金句。藍營偵搜綠營的望眼鏡尚未發現「洋流」已隨著風向改變，還跨越淡水河與新北市蘇巧慧掀起「洋流慧聚」雙北造勢，用「雙城記」比喻台北與新北共榮具榮。選前36小時，綠營已兵臨城下，破城可期。

沈伯洋陣營「台北大洋流」的行動指引，是從底層大數據探勘出發，結合敘事框架塑造出跟選民雙向互動勾起共鳴，採用去中心化的實體動員，實打實的轉化為線上線下交錯的選戰動員工具。

謝金河在「老謝開講」節目中剖析，沈伯洋被稱為「AI人」，透過AI剪輯影片與網路聲量帶動選情。另外，Threads於2026年11月26日的貼文討論指出，沈伯洋Threads 30天流量破9000萬。

資深主持人陳文茜在選前也有精闢入裡的觀察，「洋流」崛起的關鍵在於將社群媒體組織能力與創意造勢活動結合，透過群組即時發布掃街行程號召支持者自發參與，以及在關渡宮結合漁船燈光、煙火與無人機展演。

洋流勢不可擋。民調尚未封關前，沈伯洋、蘇巧慧後來居上蔣萬安、李四川的民調，以有節奏、一棒接一棒的方式出籠，強化凝聚洋流「彎道超車」會贏的氣旋，藍營這時才驚覺危機意識。

選前2周，藍營坦承大數據演算的新式打法攻勢猛烈，這塊是他們很不熟的戰術，但時間已來不及，他們無法複製，李四川陣營告訴記者沒有輕忽「洋流效應」，而且地理位置越北影響越大，新北已經在築高堤嚴防洋流來襲，開始部署「侯友宜防線」，也就是傳統組織戰。

侯友宜自己跳下來用洪荒之力加蠻牛之力幫李四川抬轎，回防組織戰之後，李四川選前黃金周在板橋、中和、五股車掃，才看到「選民回來了」的熱度。新北市副市長劉和然透露侯友宜日前在近80位里長面前用台語拜託，投給李四川，「這次算我欠你們。」

挺過去年大罷免國民黨立委王鴻薇的核心幕僚分享他第一線的觀察，2025年大罷免是1.0版，9合1選舉已進化變種為大罷免2.0。「為何是變種進化版？」記者問。幕僚說，去年曹興誠、沈伯洋、青鳥打的是「仇恨牌」，四處出征，罵被罷的藍委是第五縱隊、中共同路人。這次，他們改走「大集結、大號召、大群眾」路線，堆疊一波又一波的「洋流現象」。但看戲時間長了，幕後的曹興誠、檯面上的沈伯洋、檯面下的青鳥，其實大都是2025年大罷免同一群人。

聲量等於選票的辯證也是這次選前選後都很火的課題。觀選機構分析，沈伯洋2026年1月1日至10月15日共17萬1636筆社群聲量中，討論多集中於與蔣萬安交鋒及個人特質，政見占比僅4%至5%，聲量多由新聞與政論帶起後跨平台擴散。此外，也有分析指出，社群動員與新加入帳號若換算為台北市實際選票，仍面臨投票率與中間選民轉化的現實考驗。

此外，有平回應演算法龐大的流量確實有可能，但直接將按讚或流量等同於選票人數，在實務上仍須更周延的條件一同考慮。

韓非子著名的寓言：以「以子之矛，攻子之盾，何如？」後世延伸為兩種極端力量或對立條件正面交鋒的比喻。新式的AI大數據演算選戰策略對上傳統組織戰，都為兩黨上了一堂「矛與盾對決」的課。

藍軍有驚無險守住雙城，但已嚇出一身冷汗。綠營只差最後一哩路，但展示新式選戰打法的無限潛力。對2028總統、立委中央選舉都帶來全新思維。

一位參與2次總統大選的藍營人士指出，洋流發動太早了，若再晚一兩周發動，藍軍在本島恐怕幾乎滅頂。

這次選舉也加速傳統媒體，如電視報紙影響力式微，如何藉用AI、大數據演算等工具，在數位載體、社群粉團擴散影響力亦是媒體工作者選後要做的建設。