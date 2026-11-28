新北市長選舉落幕，民進黨候選人蘇巧慧未能成功翻轉，但相較過去綠營新北選將多由空降產生，蘇巧慧從擔任立委開始，即累積基層實力，過程更是與李四川打得難分難捨，這次雖然戰敗，但卻是突破前總統蔡英文在2010年競選新北時創下的100萬4900票民進黨得票天花板，拿下104萬餘票，成功建立屬於自己的「蘇巧慧」政治品牌，4年後仍有機會一搏。

新北升格以來，民進黨曾推出蔡英文、游錫堃、蘇貞昌與林佳龍等人披掛上陣，這些候選人各有政治歷練，卻都不是長期經營新北的政治人物，如何在有限時間內建立與新北市民的連結，始終是綠營在每一次新北地方大選的課題。

但蘇巧慧不僅新北深耕多年，更提前近千日準備，走遍新北29區，深入市場與地方座談，再結合議員候選人及地方組織，最後透過車隊掃街與府院黨高層的助攻下催票，確實讓對手陷入苦戰。

不過新北人口眾多、城鄉差距大，各行政區政治結構與議題不同，立委選區累積的支持，未必能直接複製到全市，且國民黨長期執政，穩穩掌控地方組織，成為民進黨短期內難以突破的藩籬。

從歷次民調來看，蘇巧慧在女性與青年族群的支持度相對突出，但新北整體政治版圖仍是藍略大於綠，老年人口更超過80萬。選戰最後階段，中央在老人健保、老農津貼的不副署，衝擊地方選情，讓蘇巧慧難完全擺脫政黨包袱，撼動藍營的基本盤。

但這次新北不再是前兩屆往藍營一面倒的選情，也證明市長候選人除考量知名度，更須重視地方服務、組織連結及長期培養，蘇巧慧繼續深耕，還是有機會拿回新北這一局。