28日舉行縣市長等9合1選舉。日本每日新聞報導指出，這次選舉也被視為2028年1月總統大選前哨戰，結果可能影響北京對台政策。

美聯社報導則提到，不像總統大選的主要議題是兩岸關係和中國大陸施壓台灣，9合1選舉更聚焦地方關注的議題，例如社福與其他攸關生計的議題。但在整個選戰過程，北京仍未完全缺席。

美聯社報導還提到，分析師提醒，這種地方選舉的結果，無法準確預言後年大選結果；歷史一再顯示，兩場選舉的結果可能相反。

彭博報導，外資將從此次選舉結果，觀察後年大選及兩岸關係走向。據瑞銀致客戶報告，6都市長選舉結果備受關注，通常可作為下屆大選的參考；市場過去通常認為，國民黨執政時兩岸風險較低，台灣資產的地緣政治折價也可能隨之縮小，反之亦然。

每日新聞報導也聚焦民進黨籍台北市長候選人沈伯洋的「洋流」，在台北未發揮預期效果。英國金融時報則引述分析家報導，即使他未能當選台北市長，這次選戰仍將讓他擁有比過去更大的政治舞台。

香港南華早報報導，國民黨籍台北市長蔣萬安在備受矚目的選戰，擊退出乎意料強勁的挑戰者沈伯洋，成功連任。

國民黨守住台北，代表賴清德總統領導的民進黨在1994年後一直無法拿下首都，也讓主張與大陸維持友好關係的國民黨，免於在後年大選前，於北部大本營遭遇重大挫敗。然而，國民黨在其他縣市的失利，仍凸顯這個已連三屆大選敗北的政黨面臨挑戰。

美國智庫「蘭德公司」研究員蕭嫣然提到，賴總統當然希望，北市選情能為民進黨備戰後年大選增添動能，但距大選尚有14個月、還很久，仍有諸多變數。

南早報導也說，在上屆大選國民黨與民眾黨首度嘗試「藍白合」，最終卻宣告破局後，此次選舉北京關注的焦點之一是台灣兩大在野黨是否會重啟合作。