新北市長由國民黨李四川勝出，昨晚喊「讓李四川退休」的賴清德總統要失望了。李四川打破綠營選前攻擊「年紀大」的負面標籤，從辯論會後更翻轉氣勢，從「言拙理工男」蛻變為「鋼鐵拳擊手」，最終應驗網友所言「川伯完勝公主」。

李四川的脫穎而出，主要在「工程專業與三都履歷」、「有感牛肉政見」、「藍白整合與揭弊助攻」及「藍營跨區聯防」等四大關鍵因素。

選戰初期，六十八歲的李四川屢遭對手陣營質疑「年紀太大」，卻以自身經歷正面迎擊，成功將「年齡」轉化為「資歷與專業」。他自稱是拿鐵鎚的理工男，還擁有橫跨台北、新北及高雄「三都」的副市長完整治理經驗。對正值大規模建設開發期的新北市，行政履歷說服選民，畢竟城市發展需要的是能立刻上手及解決問題的專業舵手。

輔選人士指出，除過往亮眼政績，李四川端出政策牛肉也精準切中不同族群需求。如「軌道建設123」、「都更5夠力」以及「打造AI科技廊帶」等願景，緊扣新北產業轉型與居住正義，另福利政策包括「育嬰留停薪資補足100%」、「校校有公托」等政見，直接減輕年輕父母育兒負擔，也讓年輕世代感受到實質政策溫度。

此外，藍白整合發揮作用，尤其白營揭發「曠世智能案」成選戰轉折，選前多方民調新北綠營基本盤略大於藍，若民眾黨執意推派人，極可能重演分裂戲碼讓綠營漁翁得利。此次營整合成功，民眾黨關鍵時刻助攻，議題攻防也扮演「重砲手」，立院黨團率先質疑蘇巧慧胞妹蘇巧純的「曠世智能」公司獲國發基金及台企銀四千五百萬元投資，點燃選民對執政黨的質疑，更凸顯年輕世代的剝奪感。

李四川的金句「有一種虧是虧國家，賺是賺蘇家」且直接宣示若當選新北市長，絕不讓蘇家碰新北一毛錢，鏗鏘有力的公平正義訴求，精準戳中年輕世代的心聲；另「對手有上千面看板，自己的看板是新北上千條路與橋」也催動不滿民進黨的選民出門投票相挺。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，國民黨在選戰倒數階段展現強大組織動員力也是功不可沒，從立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜到台中市長盧秀燕「三子合體」，另現任市長侯友宜陪掃街強化政績延續，及與蔣萬安市長的「萬川連線」共推雙北生活圈，跨區聯防不僅成功凝聚基本盤，更在最後關頭將勝選氣勢推向最高點。

新北市擁有全台最多的選舉人口，國民黨拿下新北，不僅守護21年國民黨長期執政的招牌，更是驗證「藍白合」模式確立2028在野整合，成為2028總統大選的重要關鍵指標縣市。