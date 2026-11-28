縣市長選舉結果揭曉，民進黨傾府院黨之力與行政資源打選戰，仍攻不下雙北；選戰後期水庫設光電板、沈伯洋陷入「索羅斯」爭議、蘇巧慧家族涉入「曠世智能」案等延燒都是主因。選戰落幕，但相關質疑不會消失，執政黨若無法清楚釋疑，選民對綠色執政的不信任感持續蔓延，恐影響賴清德總統2028年連任之路。

九合一選舉是賴清德總統執政的「期中考」，過去一年，民進黨為了打贏選舉提前、積極布局，除了身兼黨主席的賴總統全台走透透輔選，民進黨作為執政黨也透過執政優勢，包括提高老農津貼、普發現金等政策利多挹注選戰。

民進黨手握行政資源，各縣市都可以看到綠營大撒銀彈、候選人看版與旗幟「遍地開花」，全台更是大造「洋流」，加上許多親綠媒體、綠營側翼「助攻」，讓今年縣市長選戰十分激烈。尤其，原本藍營的優勢選區台北與新北，在選戰後期藍綠幾乎打成五五波局面，足以讓民眾再次體會「民進黨很會選舉」。

六都選舉結果，民進黨保住長期執政的台南、高雄，以微幅差距「爆冷」奪下台中，國民黨則守住雙北與桃園。雖然民進黨在帳面上多獲取一都，但綠營挹注資源最多的雙北，最終都鎩羽。

選戰尾聲，從北部的翡翠水庫到南部的烏山頭水庫，綠營都陷入「光電板爭議」、沈伯洋創立的台灣民主實驗室收受高爭議性的「索羅斯」旗下基金會捐助、加上選前「封路」引發民怨，以及蘇巧慧胞妹的「曠世智能」案，不斷被詬病「國家機器包庇蘇家」；民進黨政府不該只認為這些案例是單純的選戰攻防，而應仔細傾聽民眾的疑慮，否則民怨難以消除。

這次賴政府的「期中考」勉強及格，但兩年之後就是總統立委大選。如果綠營不能即時檢討執政弊病，了解民意之所向，2028大選恐仍陷入苦戰。