選戰結果揭曉，民進黨新北市長候選人蘇巧慧未能突破國民黨長期執政的新北市。儘管這次選戰結合「洋流」跨縣市效應、府院黨重量級人物接力輔選，蘇巧慧也提前900多天布局，深入新北29區，並透過跨派系整合凝聚綠營地方力量，仍未能將選戰氣勢轉化為勝選。不過這次選戰更讓蘇巧慧成功建立與不同派系合作關係，未來只要持續經營立委選區、維繫跨派系互動，並與議員系統保持合作，能將這次累積力量轉化為長期地方實力，成為下一次市長再戰本錢。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈分析，相較過去的選將，這次蘇巧慧已經投入相當長時間準備，從原本立委本命區跨出，提早經營新北其他行政區，讓選民逐漸熟悉候選人。

高碩呈說，新北藍營基本盤仍大於綠營，國民黨已經長期執政21年，地方基層組織在人數及動員能力上確實較強。即使民進黨在選戰期間透過中央輔選、洋流效應及地方經營拉抬聲勢，仍必須面對國民黨長期累積的組織優勢。這是民進黨在新北選戰中始終必須正視的現實，無論民調領先或落後，競選團隊都是戰戰兢兢。

綠營地方黨務人士分析，這次民進黨原本有機會藉由新北政黨輪替氛圍爭取中間選民，加上大罷免後支持者累積的政治情緒，及蘇巧慧與沈伯洋合作帶動的「洋流」，確實讓綠營氣勢有所提升。不過跨縣市造勢及中央人物站台帶來的聲量，未必能直接轉換成地方選票，尤其新北不同區域的選民結構差異很大，仍須仰賴基層組織落實投票。

地方黨務人士指出，中和、永和、新店等地仍有傳統眷村及軍系人脈，土樹三鶯也有國民黨長期經營的地方組織；林口、淡水及三峽北大等新興住宅區，部分選民結構也與台北市外溢人口有關，對藍營仍有一定認同。相較之下，民進黨主要依靠新莊、板橋等都會型區域爭取中間選民，一旦優勢區未能拉開差距，劣勢區又無法有效縮小差距，選戰就容易受到藍營傳統組織動員影響。

對民進黨而言，這次選戰雖未能完成政黨輪替，卻是綠營在新北市長選舉中打出升格以來最好的一仗。蘇巧慧提前900多天布局，深入29區經營地方，並透過跨派系整合凝聚地方力量，讓過去較分散的綠營支持系統逐漸形成共同作戰的模式。這次累積的地方人脈與組織動能，不會因市長選舉落敗就此消失。

對蘇系而言，蘇巧慧仍是延續新北政治力量的關鍵人物。地方黨務人士指出，蘇貞昌過去擔任台北縣長累積的地方人脈，加上蘇巧慧多年立委服務建立的基層網絡，是蘇系在新北的重要基礎，下次立委拚連任並持續累積能量，蘇系在新北香火不會斷。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧晚間發布敗選感言。記者林伯東／攝影