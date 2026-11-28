民進黨籍鄭朝方重返縣長戰場，開票過程一路領先國民黨徐欣瑩，最終以超過15萬4千票勝出，終結藍營在新竹縣執政25年的局面。鄭朝方挾竹北市政成績，將地方施政經驗轉化為縣長選戰優勢，並淡化政黨色彩、擴大支持版圖；反觀徐欣瑩，初選後黨內組織分裂，加上藍白合破局，差距擴大至20個百分點，原有的藍營組織優勢崩盤，成為敗選關鍵。

鄭朝方勝選關鍵在竹北，竹北選舉人口占全縣34%，是縣長選戰兵家必爭之地。鄭朝方以過去4年政績為基礎，主打「竹北經驗、竹縣實現」，鄭朝方在竹北市拿下的票數幾乎是徐欣瑩的兩倍多，以好幾萬的票數拉開差距。

其次，鄭朝方刻意淡化政黨色彩，連賴清德總統、「洋流」都沒來竹縣，造勢場合不見政黨旗幟，他致詞說「這場選舉不是政黨對立，而是選擇想要過的生活」，面鄭家家族爭議的攻擊，陣營採冷處理，避免選戰陷入持續攻防、加深對立，藉此降低中間選民反感。

藍白分裂則成為鄭朝方爭取選票的空間。藍白合破局後，白營選票未全數回流藍營，鄭朝方採取「廣納百川」策略，與白營候選人同台，選前與柯文哲胞妹柯美蘭合影，並獲陳見賢妻子喊話「唯一支持善良的人」，釋放跨陣營支持訊號，讓選戰超越藍綠基本盤對決。

從鄉鎮市開票分布來看，鄭朝方不僅拿下竹北、竹東等人口較多區域，連徐欣瑩的新豐家鄉也贏3千多票，並在新豐、湖口、新埔、關西等9個鄉鎮市領先，顯示藍營傳統地方組織動員失靈。初選裂痕未解，未能整合副縣長、前主委陳見賢的地方組織，加上白營選票流失，成為敗選關鍵。

徐欣瑩選前一周面臨檢警搜索競辦，隨後以絕食抗議司法介選，雖一度牽動白營情緒，但對司法的不滿未能有效轉化為實際催票動能。徐陣營雖持續質疑竹北市政成績，卻未能撼動鄭朝方的政績。

竹北最大票倉失守，成為徐欣瑩難以彌補的缺口，而其他鄉鎮也輸，這場選舉更反映新竹縣選民結構轉變，隨著新移入居民及年輕家庭增加，選票已不再完全受傳統政黨與地方派系左右。

鄭朝方上任後，將面對以藍營為主導的議會，以及多數由國民黨籍掌握的鄉鎮市長結構。能否把竹北經驗複製到全縣，並與在野陣營協調合作，將是施政的第一道考驗。

鄭朝方挾竹北市政成績，將地方施政經驗轉化為縣長選戰優勢，並淡化政黨色彩、擴大支持版圖。記者季相儒／攝影