國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今晚敗給民進黨鄭朝方，國民黨在新竹縣長達二十五年的執政宣告終結，竹北市長選戰也未能收復失土。從黨內初選裂痕、藍白合破局，到傳統地方組織失靈，國民黨再度因整合失利，輸掉原本占有優勢的一盤好棋。

新竹縣長期藍大於綠，傳統地方派系、鄉鎮市長及基層樁腳向來是國民黨勝選利器，但此次徐欣瑩與副縣長陳見賢初選激烈交鋒，裂痕始終未能弭平。即便選戰後期黨中央大咖接連站台，接任黨部主委的縣長楊文科更親操兵符，走遍十三鄉鎮市輔選，仍難以彌補地方組織整合的缺口。

藍營人士分析，徐欣瑩大幅落後，已非單純選戰攻防失利，而是結構性崩盤。陳見賢長年深耕地方，卸下縣黨部主委後，原有組織未能有效整合，地方力量轉向支持鄭朝方，加上白營選票流失，徐恐僅守住昔日民國黨及部分藍營基本盤。

回顧四年前竹北市長選舉，國民黨提名立委林為洲，時任市長何淦銘則力挺無黨籍市公所主秘郭漢章，兩人得票相加超越鄭朝方，卻因地方勢力各擁其主，讓鄭朝方成為竹北首位民進黨籍市長。地方人士指出，何淦銘與陳見賢關係深厚，當年藍營內部角力，意外為鄭朝方開啟政治新局，四年後更成為綠營攻下縣府的跳板。

此次國民黨又因提名吳旭智參選竹北市長，與民眾黨邱臣遠分道揚鑣，重演在野分裂局面。徐欣瑩選前因競辦遭檢警搜索，絕食抗議司法介選，雖試圖凝聚藍白支持者，卻未能有效填補組織流失的缺口，司法爭議帶來的空戰聲量，終究難以取代陸戰實力。

反觀鄭朝方挾竹北四年市政成績，刻意淡化政黨色彩，主打「竹北經驗、竹縣實現」，除鞏固占全縣約三分之一選舉人口的竹北票倉，更透過跨陣營人脈拓展地方支持。徐雖緊咬鄭家族干政、黑金等爭議，仍未能阻擋鄭擴張政治版圖。

四年前藍營分裂，拱出鄭朝方；四年後初選裂痕難平、藍白整合失敗，再度付出執政權易手的代價。陳見賢雖未站上縣長選戰第一線，其地方組織影響力卻不容小覷。這場敗選也凸顯，國民黨在新竹縣從來不缺組織，缺的是讓組織團結的人。