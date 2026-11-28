南華早報報導，台北市長蔣萬安周六（28日）在備受矚目的選舉中，擊退民進黨意外強勁的挑戰，成功連任。彭博資訊報導則說，民進黨在這場競爭激烈的地方選舉中，其他地區有所斬獲。

民進黨承認在台北市長選舉中敗給國民黨的蔣萬安。該黨參選人沈伯洋向支持者表示，已致電蔣萬安，承認敗選。現場許多支持者落淚。

不過，民進黨候選人何欣純拿下中部關鍵戰場台中市，稍早已自行宣布當選。在六都以外，民進黨候選人在新竹縣、彰化縣、宜蘭縣和嘉義市等多個原本由國民黨掌控的地區，成功藍天變綠地。

國民黨守住台北市，意味著總統賴清德領導的民進黨，自1994年以來便無法拿下首都，也讓主張與中國大陸維持友好關係的國民黨，免於在2028年總統大選前、在北部大本營遭遇重大挫敗。台灣歷來五位直選總統中，有三位曾經擔任台北市長。

儘管如此，國民黨在部分縣市失利，凸顯這個已連續三屆總統大選敗北的政黨所面臨的選舉挑戰。國民黨在2022年上屆地方選舉中，在台灣22個縣市中拿下14個，民進黨則拿下5個。

南華早報另指出，台北市長選舉為國民黨迎戰2028總統大選注入一劑強心針，也凸顯儘管由社群媒體驅動的新興政治運動崛起，國民黨在首都的傳統票倉依然穩固。

南華早報也說，國民黨周六在台中市遭遇重大挫敗。