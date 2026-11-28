台灣九合一選舉28日開票，六都呈現藍綠各取得三席的局面。台北市長蔣萬安自行宣布當選，沈伯洋宣布敗選。大陸資深涉台學者包承柯受訪表示，雙北守住藍營執政，對國民黨是「很大的勝利」，也為2028年總統大選布局奠定重要基礎，但黨內整合仍是挑戰。至於兩岸交流，他認為雙城論壇等既有機制仍有望延續。

包承柯28日晚間接受台媒聯訪表示，雙北選舉結果對蔣萬安、李四川及國民黨而言，都是很大的勝利，也為國民黨2028年選舉奠定基礎。他認為，若雙北其中一個城市出現政黨輪替，都會對國民黨2028年選情帶來負面影響，因此這次能守住雙北，對藍營而言是重要成果。

針對台中由藍轉綠，包承柯指出，國民黨候選人江啟臣落敗，對其及台中市長盧秀燕都將造成打擊。台中是盧秀燕的政治「老巢」根據地，若未能順利由江啟臣接棒，將使盧秀燕未來在國民黨內爭取2028年總統大選提名面臨不利局面。

被問及台北市長選戰期間出現的「洋流」現象，包承柯認為，這場選舉某種程度上是將2028年總統大選提前放在台北進行前哨戰、試驗場。他指，相關選戰操作雖然帶動部分中間選民對民進黨的支持，但實際效果並未如預期，相關選戰模式未來仍可能在2028年總統大選中再次出現。

包承柯認為，六都藍綠各取得三席，民進黨在其他縣市則有小幅斬獲是小勝。相較國民黨2022年九合一選舉大勝，這次要維持當時的版圖有一定難度，因此目前的選舉結果對國民黨而言也不算差，「是個不壞的結果」。「從整體上說國民黨的氣勢上來一些，但國民黨的團結還是成問題 」。

不過，包承柯也指出，國民黨內部仍有多重聲音，各方為2028年總統大選提名爭取有利位置，尚未形成一致的方向與力量，未來仍須進一步整合。

兩岸交流方面，包承柯表示，目前兩岸關係大環境並不好，即使國民黨在雙北維持執政，也不代表兩岸地方交流能出現突破性發展，但維持過去既有的交往機制仍有可能，尤其是台北、上海之間的雙城論壇。他指出，今年雙城論壇尚未舉行，選後各界會有積極期待，盼在短時間內完成籌備，爭取年底前舉辦。兩岸關係是各個層面，若能透過城市交流帶動兩岸民間互動，也有助於兩岸關係改善，「也是很好的方法」。