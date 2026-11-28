民進黨台中市長候選人何欣純上演驚天大逆轉，擊敗國民黨候選人江啟臣，台中縣市合併後第三次政黨輪替，坐實「搖擺州」的名號。何在選戰初期明顯居劣勢，9月乘上洋流拉高知名度，靠著自身特質與積極策略吸引年輕與中間選民，江依賴傳統動員與低調策略，反成致命傷。

今年選舉國民黨在多縣市陷入分裂局面，台中有江啟臣與楊瓊瓔的黨內之爭，即使江出線，後續整合不順利，尤其市長藍白合的大戰略導致議員層級齟齬不斷。民進黨恰好相反，賴總統去年10月早早欽點何欣純，新系、英系、正國會等派系資源迅速到位，市長與議員戰場合而為一，強化整體團結。

江啟臣學經歷完整，主打穩健、國際視野及延續現任市長盧秀燕的成果，著重政策論述，卻與基層選民產生距離，尤其全英文辯論構想，原想凸顯專業形象，被部分選民認為不夠接地氣。相反地，何欣純起步早、勤跑基層，搭配親民形象及普發現金等政見，逐漸建立選民熟悉度。

「洋流」是改變選戰節奏的關鍵節點，民進黨台北市長候選人沈伯洋兩度到台中助選，加上賴清德總統、前總統蔡英文等黨政高層接力站台，產生強力的固本作用，串聯基層組織與民團，打出漂亮陸戰，更將政治話題擴散到年輕及中間選民；洋流之外，何的勝利還有更多的因素。

盧秀燕的市政爭議是江啟臣的包袱之一，原本盧執政光環是接班最大助力，但非洲豬瘟、致癌油等事件，使市府施政備受檢驗，江難免受到波及。選戰後期，藍營立委轉而攻擊何欣純丈夫的官司及炒股爭議，未能有效轉移焦點，也凸顯打個人與打市政的動員效果不同。

藍綠雙方策略則展現出兩者對這場選戰的心理差距，江陣營主打低調選舉，說好聽是穩中求勝，實際上是吃傳統動員的老本；何陣營積極進攻，樂於和不同政治光譜交流。選戰後期江發現苗頭不對加強空戰，但中間選民既定印象已成，何可謂狹路相逢勇者勝。

最後拉鋸階段，分出勝負的可能是候選人本身特質。何欣純雖然是地方型政治人物，她的親和力、對新事物的接受度極高，提出的政見以日常生活為主，更貼近市民感受；有趣的是，這樣的性格與盧秀燕恰恰有某種程度的相似，江啟臣的學者氣質2次敗給女性市長候選人，或許並非偶然。

台中市長選舉結果不只是江啟臣接班失利，更讓盧秀燕的政治影響力受到檢驗，也牽動2028年總統布局。國民黨如何重新爭取中間與年輕選民，是這場選戰留下的最大課題；民進黨睽違8年奪回台中，能否兌現承諾加速建設、推動福利，是力拚連任的關鍵。