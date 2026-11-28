九合一選舉結束，此次選舉雖然是地方首長之爭，但在直轄市與其他縣市選舉整合為一之後，向來被視為現任執政黨的期中考，與下次總統立委大選的試金石。

賴政府2024年上任以來，朝野進入有史以來最激烈對峙，繼去年大罷免之後，九合一無疑是賴總統再度「翻盤」的努力，單以台北市長候選人沈伯洋，對其投入的資源之多，宣傳覆蓋之廣，幾乎是總統候選人等級。如此手筆自然不是沈委員自稱「貸款兩百萬」所能達到，而是黨中央發現「洋流」大有可為，傾洪荒之力加持，資源灌注「上不封頂」的結果。

也因「洋流」聲勢驚人，綠營與支持者一度對攻下雙北抱持高度期待。倘若真的叩關成功，等於正面擊垮藍營的最堅固堡壘，2028將再無懸念；極度重視宣傳包裝與滿足支持者情緒價值的「伯洋式戰法」，也將成為未來台灣選舉的不二法門。結果，「洋流慧聚」叩關不成，一方面顯示2028大選仍有懸念，二方面也代表選民仍然比民進黨想像中理性，不全是高度教徒化的粉絲。至於被工具化到極致的民調，下次應該效果大跌，歪風總算可以稍稍收斂。

沈伯洋雖未勝選，得票仍然達到1998年陳水扁創下的天花板。相較於當時已經成名十多年的阿扁，沈伯洋可在幾個月內聲勢鵲起，仍然是令人驚異的表現。即使此次爭取「京兆尹」不成，但他在綠營內，已經不再只是陽春不分區立委，而成為接班梯隊一員。然而也因為「洋流」是在短短時間竄起，在群眾情緒冷卻後還有多少激情可以轉化為儲能？值得觀察。

由於民進黨在2022年九合一實在敗得太慘，外界本來就判斷這次席次將會上升。尤其先前國民黨奪下的幾個「搖擺州」，幾乎都面臨現任首長無法順利交班給黨內同志的問題，選前藍營狀況就不看好，果然都如預期被民進黨奪回。至於綠營先前擺出氣吞山河架勢的大台北（北北基），雖然全部鎩羽，但卻意外贏得台中。對身兼總統的賴總統來說，這場期中考雖然沒有達到他期待的翻盤式大贏，至少也是小賺。

南高屏三地，國民黨都是由四年前的老將再度挑戰，雖然仍無法突破先天不利的板塊，但得票率比四年前明顯上升，顯示如果願意經營，即使艱困縣市，也非永遠不可為。

展望2028年總統大選，藍營守住最動見觀瞻的雙北，在聲勢與士氣方面未被重挫，但台中的失守卻是硬傷。雖然以台中選民向來樂於「換人試試看」的性格，某次敗選絕不代表從此拿不回來。然而台中市長盧秀燕此次全力搶救台北市成功，原本應該記一大功，乘勢成為黨內共主；不料顧「彼」失「此」，丟了自己的本命區。對她爭取2028年總統大選門票，無疑是摔一大跤。

另一方面，由於最關鍵的雙北保住，藍營內部的檢討壓力，恐怕未必強大到足以讓現行黨中央改組。倘若鄭麗文繼續留任，盧秀燕聲勢無法「獨走」，在野陣營內部諸天王「人人有機會，個個沒把握」，他（她）們之間的權力競逐與整合，變得更為複雜。