民進黨台北市長候選人沈伯洋投入首都之戰共200天，激起全台「洋流海嘯」，最終仍不敵「萬安旋風」，盡管未能翻轉也創下近年來最高得票率，但最終仍達成「困住蔣萬安」任務，但首都辯論會準備不足成分水嶺，許多政策盲點也挨批天馬行空，最終仍與市長寶座失之交臂。

回顧這場選戰，沈伯洋今年五月中旬接受徵召參選台北市長，原本不被看好，甚至被視為「砲灰」。

但綠營選戰策略明確，沈伯洋一改過去立院凶狠、大罷免激進等高爭議人設，減去爆炸頭，從「黑熊」化身「陽光暖男」，雖然在Threads等空戰占有優勢，但沈自知自己知名度不夠，陸戰早早布局，從大清早公園到深夜夜市全都不放過，透過直播畫面，更是「陸戰轉空戰」，讓洋流不斷外溢。

沈伯洋打創新戰法，辦「市長你給我聽好」線上及線下活動、大洋流車掃直播、各個網路直播等，沈的觀看率、觸及綠、點閱率都遠勝對手；即便自己打正向選戰不主動攻擊，但外圍網軍透過Threads等社群猛攻市政缺失，從鼠患、兒虐、營養午餐等，先在空戰將民眾問題放大，議員提出質疑攻擊，最後沈接球提出改善，營造對比意象。

但關鍵在最後一個月的首都辯論會後，沈提出多項政策會中遭蔣萬安逐一攻破，甚至如市民大道縫合、無限都更等都被視為天馬行空，在藍營大舉回防Threads後，許多選民更看不慣青鳥不斷抹黑蔣萬安、吹捧沈伯洋，「一面造神、一面造謠」等手法被看破手腳。

最後兩周光電板、索羅斯等爭議更成為壓垮沈伯洋最後稻草，沈未正面回應包括是否明確反對全台水庫蓋光電板、守護民生用水？索羅斯的相關經費到底用在哪裡？甚至選前之夜在仁愛路封路四天，首日就造成大塞車，雖然緊急取消，但負面形象已深植市民心中。

這次「洋流」雖然直到最後一天都氣勢高昂，但許多洋流支持者是外縣市民眾，能投票的人有限，行動氣勢無法轉化為實際選票，最終仍複製去年大罷免大失敗結局。