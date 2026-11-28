選舉結果出爐，國民黨縣長鍾東錦挾著政通人和優勢，贏得中間選民的青睞，與鄉鎮市長選舉等分裂投票，不意外成功連任，地方政壇人士分析宣告後鍾東錦時代來臨，布局相關接班人，後年的立委的選舉，及4年後的的縣長大位，牽動藍、綠布局。

鍾東錦2022年縣長選舉，鍾違紀參選，藍營棄保效應發酵下，脫穎而出險勝，終結派系劉、黃輪政的不成文慣例，鍾也重回國民黨的抱，第一任經營下，鍾一把抓行政、農會等資源，劉、黃傳統派系式微，這次地方選舉，雖許多候選人都打著鍾東錦同一陣線選舉，但選民分裂投票斧鑿斑斑。

政壇人士分析，東錦政通人和，施政滿意度節節高升，直球對決的個性，建設不分顏色，當賴清德總統當面噹鍾東錦，要鍾多多照顧民進黨的議員，就有綠營議員緩頰「鍾有照顧我們」，中間選民也有感，苗栗市長、頭份市長及竹南鎮長選舉，鍾東錦的得票率就大於藍軍人選。

2028年立委選舉，及2030年地方選舉，藍、綠都勢必重新排列組合，鍾東錦有一定影響力，政壇認為藍營部分，如果沒有重大的變化，第一選區（海線）及第二選區（山線）仍會由陳超明、邱鎮軍選連任，綠軍的部分，陳品安選縣長雖敗猶榮，打出知名度，勢必成了挑戰立委的有力人選，至於第二選區部分，林月琴雖然苗栗市長敗選，但林是苗栗市女兒，頭份市又有友軍無黨籍頭份市長曾玟學加持，也有一拚的機會。

至於2030年地方選舉，鍾東錦於第二任，勢必要培養藍軍接班人，縣議會鍾議長李文斌應可以連任，李要走鍾東錦的軌跡，議長轉戰縣長將是選項，此外，邱鎮軍除了爭取連任，持續掌握資源，縣長之位應該也是政治生涯規畫中事，李、邱都在後鍾東錦時代浮出檯面。

綠軍的部分，曾玟學一戰成名，也具有指標性意義，曾蹲點縣議員第五選區兩屆，一直保持無黨籍身分，讓自己比較沒有政黨的包袱，此外，曾一直在空戰享有高知名度，累積政治資源及聲望，政壇看好可能更上一層樓，挑戰2030年縣長選舉的新局。