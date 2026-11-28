今年九合一選舉的過程，出現許多意想不到的劇情發展。最受矚目的，無非就是選前半年被認為毫無懸念的台北市長選舉，因為洋流興起，瞬間成為全國關注的焦點。又因為各家民調所發布的結果差異甚大，而引發各界爭論。選舉結果也顯示，特定組織在選前針對台北市與新北市所公布的民調，不僅難以反應選舉結果，其差距更是相距甚遠。當然，民調結果並不直接等同於選舉預測，但當民調結果與選舉結果差距甚大時，不免令人對民調產生質疑，甚至憂慮民調是否已不再是反映民意的方法，而是選戰攻擊的武器。

事實上，民意調查是一項高度科學的工程，但民調結果之所以容易出現各說各話，關鍵在於執行單位是否願意遵守科學程序來蒐集民意。針對此次民調所出現的爭執點，重中之重在於樣本的取得是否隨機，也就是透過市話、手機或網路，是否可以隨機接觸到母體中的每一位民眾？如果電話號碼與網路管道接觸到的受訪者具有特定的態度立場，其結果極可能偏離母體的真實結果。其次，問卷語句與順序結構的設計不同，不但影響受訪者做出不同回應，甚至可能引導特定傾向的回答。再者，加權是為了校正訪問失敗所導致樣本結構偏差的可能，但若加權的標準與方法沒有合理的依據，反而會加劇推論的錯誤。最後，執行單位若藉由民意調查進行選舉預測，應該向民眾說明預測的方法，而非全然以商業機密為由拒絕說明，才能釐清外界的疑慮。

當然，上述執行民調的所有科學程序，執行單位除了應該完整揭露外，更重要的是必須確實執行，而非說一套做一套。曾聽聞民眾呼籲，政府應該加強對民意調查的管控，以免假民調四處散布。但試想，在政府人力有限下，實難緊盯民調執行的每一階段，若執行單位有意造假，不論是抽取特定樣本、引導受訪者作答、採取扭曲的加權方式，外界也無從得知。就如同政府對食品安全皆有嚴格的規範，但卻仍無法完全杜絕黑心食品流入市面。因此，強化民眾對民調的識讀能力，勇於針對方法不明、數據不清的民調提出質疑與挑戰，讓假民調攤在陽光下無所遁形，才是杜絕黑心民調，提升民眾對民調信心的根本之道。

四大問題