桃園市長選戰落幕，市長張善政成功連任。張善政在這場選戰初期，就挾現任優勢及四年施政成績穩居上風，儘管民進黨候選人黃世杰在選戰後期搭上「洋流」氣勢，一度讓藍營繃緊神經，但張陣營最後階段強化組織動員、文宣及網路攻防，藍營大咖輪番助選，並成功整合藍白支持者，催出基本盤，最終守住桃園，也揮別2014年藍營在最後關頭遭逆轉的陰影。

張善政四年前以政治素人之姿拿下桃園，這次帶著完整執政成績尋求連任。相較過去選戰主打個人形象，張此次更強調「做事」，從捷運、醫療、道路建設到產業布局都有階段性成果，訴求讓選民檢驗四年政績，穩健形象也成為面對綠營攻勢的重要防線。

不過張善政並非一路高枕無憂。黃世杰今年四月中獲提名後獲賴清德、蔡英文「雙總統」二度同台力挺，選戰後期更受台北「洋流」外溢效應帶動，讓龜山、桃園等都會選區選情升溫，讓藍營從原本相對樂觀轉為全面戒備，張善政選前密集站路口、掃市場、車隊拜票，韓國瑜、朱立倫、侯友宜等藍營要角接力站台，目的就是避免支持者因「穩贏」心態降低投票意願。

黃世杰身為桃園在地人，與地方連結比張善政深，但過去在鄭文燦市府擔任參議，職務偏向幕僚，曝光有限；之後擔任立委、法務部政務次長，工作內容又多集中法案及中央事務，除了觀音、新屋、大園等沿海地區楊梅區外，其他地區知名度仍須從頭建立，短短七個月內要轉化成全市支持並不容易。

政見方面，黃世杰提出敬老愛心卡加碼放寬、0至12歲兒童健保免費等福利政策，主打的交通、產業、醫療建設主張鎖定張善政市政通點，但多著重目標與方向，談到執行方式時往往訴諸中央地方合作，具體規畫相較不足，也讓張善政得以持續以執政經驗及政策延續性鞏固優勢。

黃世杰獲民進黨中央全力拉抬，不少黨內大咖及中央官員輪番助陣，還有台大學弟沈伯洋二度到桃園合體造勢，確實快速拉高聲量，但賴總統曾公開力讚張善政是優秀人才等言論，反成為藍營的助選張善政素材；選舉期間農水署輔選爭議及檢調偵辦藍白候選人案件，也引發部分藍白支持者質疑司法不公，都不利綠營選情。

「洋流」雖讓原本看似平穩的桃園選情掀起波瀾，卻未能翻轉張善政四年累積的執政優勢。藍營記取2014年敗選教訓，最後關頭不敢鬆懈，靠組織、陸戰及藍白整合成功催票。張善政不只守住市長寶座，更替國民黨保住北台灣重要執政版圖，張的下一步也備受期待。