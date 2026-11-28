台北市長蔣萬安面臨史上最艱困的「首都保衛戰」，最後吹響反攻號角成功抗「洋流」，三大關鍵包括展開超級陸戰，在最後一個月打出「告急牌」，要大家勇敢站出來，召喚藍營基本盤，也在空戰反攻社群闢謠、論述，主打光電版、索羅斯等案，最終「藍白合」更是完成最後一哩路，撬開沉默螺旋，度過關鍵生死戰。

回顧這場選戰，一夕間，國際城市評比獲獎無數的台北市，在民進黨提名沈伯洋後，變成了老鼠橫行、砍樹天堂和食物中毒的「恐懼城市」，反觀沈伯洋從過去發動大罷免的「黑熊」，短短半年搖身一變身「暖男」，透過民進黨龐大媒體資源，傳統媒體、社群網軍操作，營造史無前例的「洋流效應」。

蔣萬安原本頻頻挨打，但這場首都之役關鍵分水嶺，當屬沈伯洋不斷求戰的電視辯論會，蔣萬安拿出四年實戰政績，駁斥國家機器造謠只有「輝達、鮮奶、大巨蛋」三件套；更對比出沈伯洋「都更陪伴」、「城市縫合」等天馬行空政見。

也是從辯論會當天，藍營大舉回防被稱為「青鳥之地」Threads，蔣萬安團隊逐一闢謠，讓許多「義勇軍」勇敢站出來在社群說真話，同時，最後一個月與妻子石舫亘分進合擊，展開深入大街小巷的「超級陸戰」；民眾黨創黨主席柯文哲也在黃金周與蔣萬安合體，柯更點出「看穿『洋流幻象』，你會贏的」，讓「鋼鐵小草」徹底回歸。

觸動「中間選民」的最後關鍵，是一名默默無聞的「水庫阿姨」被網紅受訪時說出北市府連續三年擋住翡翠水庫設光電板，蔣萬安默默守護雙北六百萬人的民生用水，對照台南烏山頭水庫蓋滿光電板，更是掀起全民怒火。

且北市經歷過去年大罷免，許多選民早已痛恨青鳥「一面造謠、一面造神」，尤其表態挺蔣就會「被出征」文化橫行，加上「洋流」造勢過頭，許多台北市民頻頻被打擾，最終撬開藍營「沉默螺旋」，勇敢站出來。

蔣萬安最終以一步一腳印的做事政績，挺住首都藍天，但歷經關鍵生死戰，蔣身為「藍營太陽」也已傷痕累累，且身為現任市長最後階段卻得頻頻反攻，無法發揮「萬安旋風」力助藍營其他五五波縣市。

民進黨這場市長選戰，以不斷進化的全新型戰法，讓沈伯洋得到超高聲勢，但府院黨毫不遮掩動用龐大資源的選舉，未來只會愈來愈粗暴，也是國民黨二○二八年該調整戰略的警示。