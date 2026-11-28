2026九合一大選結果陸續出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋雖未能擋住蔣萬安當選連任，但掀起的「洋流」是否帶動其他縣市選情，成為外界關注焦點。國民黨立委洪孟楷在政論節目《少康戰情室》中表示，儘管台北市長蔣萬安在開票過程中穩定領先，但不能忽視「洋流」現象，民進黨此次確實成功凝聚全台各地基本盤。他也坦言，若國民黨在多個原本執政的縣市失利，將是「不可承受的痛」。

洪孟楷指出，沈伯洋陣營選前之夜號稱有50萬人在線觀看直播，先前在大安、文山、士林、北投、中正及萬華等6個行政區舉辦大型車隊掃街活動，每場都吸引大量人潮，最後一場士林北投「官渡之戰」更出動500台無人機。他質疑，沈伯洋半年前曾稱要貸款200萬元投入台北市長選舉，但從競選廣告看板、文宣、動員及造勢晚會規模來看，背後投入的資源相當可觀。

洪孟楷表示，自己曾有參選經驗，從各項競選活動規模推估，認為此次投入的資源並不符合比例，並提及總統賴清德曾形容沈伯洋的選戰為「總統級規格」。他認為，不能忽視「洋流」現象，但也應探討其形成原因，以及背後投入多少資源打造及凝聚聲勢。

洪孟楷進一步分析，民進黨此次透過Threads帶動新聞報導，再延伸至政論節目討論，相關議題隨後回流社群平台，形成持續發酵的循環。類似操作過去就曾出現，但今年的效應及熱度更加顯著。他坦言，沈伯洋掀起的聲勢確實帶動全台民進黨選情，至少在鞏固基本盤方面，已經發揮明顯效果。

以桃園市為例，洪孟楷指出，民進黨桃園市長候選人黃世杰原本是六都選戰中較不被看好的人選，甚至直到選前一週，還有人開玩笑稱不知道民進黨桃園市長候選人的名字。然而，當各大媒體持續報導沈伯洋時，無形中也可能提高各縣市民進黨支持者的投票意願，讓其他候選人守住基本盤。他直言，就凝聚基本盤而言，民進黨此次選戰已經取得一定成效。

談及國民黨整體選情，洪孟楷表示，新竹縣、宜蘭縣、彰化縣及嘉義市目前皆由國民黨執政，但依據節目當時開票情況，選情對國民黨候選人較為不利，加上台中市選情也陷入拉鋸，若依照此趨勢發展，對國民黨而言將是「不可承受的痛」。

洪孟楷坦言，國民黨原先對蔣萬安連任、李四川接棒侯友宜具有信心，尤其李四川具備實幹形象及高人氣，未料選戰最終打得如此激烈。即使雙北能夠成功守住，國民黨仍須謹慎檢視此次選戰。他強調，面對「洋流」這類能夠透過大規模資源投入、在短時間內重塑候選人形象的選戰模式，國民黨未來應如何因應，將是必須正視的重要課題。