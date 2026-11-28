2026九合一大選當選者陸續出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋宣布敗選，其選戰表現及後續政治動向引發熱議。有PTT網友認為，儘管沈伯洋未能勝選，但此次競選掀起的「洋流」已帶動其他縣市選情，建議延續這股政治動能，甚至拱沈伯洋參選2028年總統大選。事實上，早在今年10月底，就有網友提出類似想法，引發正反兩派討論。

一名網友今日在PTT政黑板以「洋流很成功了吧？」為題發文，表示沈伯洋參選初期並不被外界看好，但從開票情況來看，其表現已超乎部分人士預期，加上民進黨在台中、新竹等地的選情表現，讓他認為「洋流」已發揮一定的外溢效果，直言「我覺得應該維持洋流的動能，讓Puma（沈伯洋）選2028總統，打一場漂亮的選戰」。

事實上，早在上月就有PTT網友以「萬一沈伯洋落選了，會跑去選2028嗎？」為題發文，當時原PO假設，若沈伯洋以3萬票之差落敗，支持者可能難以接受，且未必願意等他到2030年地方選舉再度挑戰台北市長，因此可能出現拱沈伯洋參選總統的聲音，以維持「洋流」的熱度。不過，當時也有不少網友認為，沈伯洋可以繼續擔任不分區立委、挑戰區域立委，或持續深耕台北市。

針對此次「洋流」是否成功，不少網友認為，應回歸沈伯洋參選初期的選情及外界期待來看，紛紛留言表示「其實滿成功的，但期待值拉太高」、「比預期差，但實際上是有進步的」、「原本是砲灰，能選成這樣不錯了」、「成功吧，只是部分人吹太大」。也有人認為，沈伯洋此次選戰有助於打破蔣萬安的政治「金身」，並肯定其競選方式及對其他縣市選情可能產生的帶動效果。

不過，也有網友持不同看法，質疑選前與開票後衡量成功的標準有所不同，留言表示「選前不是這麼看的」、「台中跟洋流有什麼關係」、「選贏是贏，選輸也贏」。另有人指出，各縣市選情受到地方政治生態、候選人條件及政黨布局等因素影響，不宜將民進黨在其他地區的選戰表現全數歸功於「洋流」。