2026九合一大選今（28）日進入開票階段，各縣市選情備受關注。資深媒體人羅友志在臉書發文指出，相較於台北市長蔣萬安的選情較為穩定，新北市及台中市的開票情況令他相當意外，尤其兩地分別涉及國民黨曾經及可能角逐總統大位的政治人物，直言「國民黨2028絕對沒有樂觀的本錢」。另一方面，PTT也有網友針對蔣萬安的得票表現及未來政治發展展開討論。

羅友志在臉書粉專「羅友志 友話直說」發文表示，從當時的開票情況來看，台北市蔣萬安的選情相對穩定，但台中市選情卻陷入膠著，他直言，上一次看到國民黨候選人在台中開票如此糾纏不清，已是林佳龍參選時期。至於新北市，李四川雖然幾乎一路領先，但票數差距始終未超過1萬票，也是新北市選舉較為少見的情況。

羅友志進一步指出，新北及台中分別是「上次選過總統」及「下次要選總統」的政治人物本命區，意指曾代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，以及被外界視為國民黨2028年總統潛在人選的台中市長盧秀燕。他認為，兩地選情表現出乎意料，國民黨不宜對2028年總統大選過度樂觀。

貼文曝光後，不少網友也對台中市選情感到意外，紛紛留言表示「台中發生什麼事呢」、「台中怎麼？輕敵？」、「國民黨得要培養人才，不然後繼無力」。另有網友認為，台中本來就是具有高度變動性的選區，並非特定政黨具有絕對優勢；也有人將焦點放在藍白合作、國民黨人才培育及選戰策略等議題，認為有必要重新檢視政黨布局。

另一方面，有PTT網友直言「經此戰役，蔣萬安應該是王者歸來？」，認為沈伯洋此次全力投入選戰，選前之夜更跳脫傳統造勢模式，改採溫馨直播路線，令人印象深刻，因此好奇蔣萬安此次的選戰表現，是否有助於其未來政治發展。

不過，底下網友看法兩極，不少人認為，考量國民黨在台北市的既有優勢，蔣萬安此次未能大幅拉開票數差距，恐影響其未來政治發展，「金身被破了，總統應該是無望」、「看贏％數，如果小於10％金身就破」、「金身破了啦，止步台北市了」、「選成這樣還王者歸來？」。另有網友認為，蔣萬安原本就未必有意於2028年角逐總統大位，可能將目標放在2032年，現階段討論其未來政治布局仍言之過早。