九合一地方選舉各地陸續開票，連江縣率先完成開票，國民黨現任縣長王忠銘以約1300票之差擊敗無黨籍對手曹爾元，順利連任。這場選戰是兩人暌違4年後再度對決，選舉結果反映馬祖選民對過去4年縣政評價，也投射出對未來發展的期待。王能夠勝出，除了現任者的行政優勢，民生政策訴求及地方組織的全力奧援，也是重要關鍵。

王忠銘此次勝選，地方組織整合是一大助力。選戰期間，立委陳雪生、縣議會議長張永江、副議長林明揚及多位議員，以及南竿、北竿、莒光、東引四鄉鄉長林志東、吳金平、陳樂禮、林德建等人均公開表態支持。從中央民意代表、縣議會到四鄉行政首長，跨越不同層級與地域的支持力量，形成相當完整的地方政治網絡，為王忠銘連任之路增添助力。

政見方面，王忠銘將訴求聚焦民眾日常生活，從公托零排隊、分階段育兒津貼，到帶狀皰疹疫苗補助、長者健康照顧及放寬舊有房屋證明，涵蓋育兒、醫療及居住需求。面對人口外流、少子化及高齡化，馬祖民眾關心的不只是大型建設，更在意縣府能否提出貼近生活、真正有感的政策。王忠銘以民生議題切入，也反映離島治理必須回應居民最直接的生活需求。

交通同樣是選戰焦點。王忠銘提出推動新一代台馬輪建造、莒光航線船舶由19噸升級至49噸，以及爭取高雄至馬祖每周第三班航線，並規畫小三通長者3900元免費搭乘額度。對離島居民而言，交通不只是往返便利，更攸關就醫、就學及返鄉權益。如何改善海空運輸條件、降低交通不便對居民生活的限制，也是選民檢視縣政的重要指標。

在長期發展方面，王忠銘提出規畫酒廠產業園區、提升產能及品牌行銷，並以「韌性智慧島嶼」為方向，逐步將AI導入洽公、交通資訊及健康照護；另包括四鄉社會住宅、連江山莊用地轉型等構想，也試圖回應居住需求及青年留鄉問題。不過，相關建設涉及中央資源、地方財政及土地條件，如何排定優先順序、整合跨部門資源並落實執行，將考驗新團隊的治理能力。

王忠銘過去曾表達只做一任、為年輕世代搭建舞台的想法，此次轉而爭取連任，一度遭對手質疑。他在政見發表會表示，希望完成推動中的政策，讓年輕人有更多參與決策機會，從承諾為年輕人搭建舞台，到取得連任繼續執政，如何讓世代培育不只是口號，而是落實為人才培養、青年參與及留鄉機制，將是未來施政重要觀察指標。

王忠銘成功守住連江縣長寶座，連任固然代表選民對過去4年施政的肯定，卻也意味著更高期待。對人口有限、資源受限的離島而言，縣政不只要有建設，更要有長遠布局。如何兼顧民生照顧、交通改善、產業發展、青年留鄉與財政永續，將競選期間提出的願景轉化為居民真正有感的成果，才是王忠銘下一個4年必須面對的考驗。

王忠銘說，馬祖是他成長的家鄉，從小在這片土地生活、長大，也深刻感受到離島發展所面臨的限制與挑戰，能夠有機會為養育自己的土地奉獻、為鄉親服務，是人生最光榮的使命。聯合報系資料照