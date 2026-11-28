台灣九合一選舉今天投票，彭博、金融時報及紐約時報都將目光投向台北，觀察這場地方選戰如何牽動2028總統大選，以及下一代政治領袖的崛起。外媒關注的不只是誰能當選，也包括候選人能否跨越藍綠、累積全國聲望，以及新的選戰打法能否挑戰國民黨長年深耕地方的優勢。

紐時引述中研院政治學者顏維婷分析，兩黨核心支持者或許仍從兩岸立場來看候選人，但地方選舉不能只靠基本盤取勝，對多數游離及無黨派選民而言，兩岸議題並非地方選舉的主要考量。

彭博引述內華達大學拉斯維加斯校區政治學副教授王宏恩說，多數選民更關心交通、食安、育兒及生活成本。這場選舉考驗的是，有沒有政黨能突破過去幾次選舉的高度對立，擴大對中間選民的吸引力。

競選手法受關注

金融時報報導，沈伯洋深入了解台北各地居民的不滿及共同難題，再依各區需求提出對策，也走上街頭，廣泛聽取居民意見。

顏維婷告訴金融時報：「他能打一場全程正面、又以政策為主的選戰，非常不容易。」她說，沈伯洋詢問市民最不滿什麼，或許也在無意間，讓蔣萬安市府的施政缺失成為焦點。

紐時報導，沈伯洋直接和選民互動，成為這場競選的一大特色。他舉辦「肥皂箱」活動，邀居民排隊向他提問。

沈伯洋的顧問林秉宥告訴紐時，上次大罷免雖未成功撤換任何立委，卻讓幕僚和志工更熟悉街頭和網路競選，其中一些人也替沈伯洋助選。

不過，造勢人潮與網路聲量能否化為選票，仍是考驗。國民黨握有深厚的地方組織，沈伯洋必須讓足夠支持者實際投票，才能挑戰台北既有的藍營基本盤。

不只決定市長，也在累積下一場選舉的實力

三家媒體都將地方首長視為全國政治領袖的重要養成途徑。彭博指出，台灣五位民選總統中，有四人曾任市長，其中三人當過台北市長。

金融時報引述分析人士指出，即使沈伯洋未能勝選，這場競選仍將讓他取得比過去更大的政治舞台。新北市也受到關注，三家媒體都將雙北選情視為觀察民進黨能否突破國民黨地方優勢的重要指標。

對國民黨而言，結果也可能重排2028總統提名的競爭態勢。彭博引述顏維婷說，國民黨若表現不佳，可能影響北京後續盤算，也促使國民黨調整國會路線，向中間靠攏。

但地方選舉並非總統大選的預演結果。美國智庫蘭德研究員蕭嫣然認為，賴清德當然希望台北選情能替民進黨備戰總統大選增添動能。「但選舉相隔14個月，還很漫長。從這次投票到2028年1月，還有許多變數。」

AI假訊息 讓地方選舉受到國際檢視

金融時報報導，沈伯洋遭大量AI深偽影片攻擊，內容包括捏造吸毒及收取美國軍售回扣等指控。分析人士認為，影片由與大陸有關的機器人帳號散播。

台灣民主實驗室研究員Eric Hsu告訴金融時報：「今年高品質的AI生成短影音大增，尤其是政治及公共事務內容。重點就是讓台灣社會的對立愈來愈嚴重。」

外資看兩岸風險 選民關心是否分享AI榮景

彭博報導，外資將從這次選舉結果，觀察下屆總統大選及兩岸關係的走向。瑞銀交易部門在客戶報告中說，六都市長選舉備受關注，結果通常能為下屆總統大選提供參考。

瑞銀說：「市場過去通常認為，國民黨執政的兩岸風險較低，台灣資產的地緣政治折價也可能隨之縮小，反之亦然。」

彭博也並列另一項落差：科技需求帶動台灣經濟強勁成長，許多民眾卻覺得沒有分享到AI榮景。對候選人而言，全國經濟數字亮眼，仍須回答選民日常生活中的問題。