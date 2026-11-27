新北市蘆洲區敏金、家妘兩家精神護理之家爆出超收住民、疑虐待致死案件，檢方昨公布現場照片，住民宛如住狗籠、吃豬食，景象怵目驚心。超收亂象背後，暴露國內精神照護量能不足、資源分布失衡的困境。據衛福部統計，截至今年六月底，全台四十六家精神護理之家僅分布於十四縣市，有八縣市連一家都沒有，近三成床位集中於花蓮。

根據衛福部統計，全台四十六家精神護理之家共有四九四七床，分布極為不均，全國廿二縣市僅十四縣市設有精神護理之家，基隆市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、台東縣，及澎湖、金門、連江等八縣市，至今連一家都沒有。

若以機構家數來看，新北市設有九家居全國之冠，高雄市、桃園市各有六家，花蓮縣則有五家；但若以床位數計算，花蓮縣因設有衛福部玉里醫院溪口精神護理之家、北榮玉里分院附設精神護理之家等大型機構，全縣開放床數高達一四六○床，占全國近三成，遠超過人口稠密的都會區。

全台人口最多的縣市新北市，總人口數達四百多萬人，開設床位數僅四八七床，如今敏金、家妘被廢照後，全市僅剩七家，床位數將減至四二七床；而台北市僅有一家精神護理之家，床位數為九十七床。

一位不願具名的醫事人員表示，因床位數不足，即使知道機構超收，家屬依舊拜託業者收治，該現象早已成為不能說的祕密。

三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啓斌說，精神疾病患者不是只能收治於精神護理之家，一般護理之家等也能收治，只是現實是一旦長輩罹患精神疾病，被照顧的需求增加，使大部分的機構都不願收治，且各機構都有嚴重的人力缺口，也使其去處明顯減少。

衛福部心健司長陳柏熹表示，二○一七年長期照顧服務法施行後，新設住宿式長照機構已不再限定收住對象，精神障礙者隨年齡增長，精神症狀可能逐漸減輕，部分個案可由一般住宿式長照機構收住，若精神症狀仍明顯，則由醫療機構慢性病房收治。此次蘆洲兩家精神護理之家超收住民，也未必全是精神障礙者，國內精神照護量能是否足夠，仍須視個案需求及各類機構收治情形綜合評估。

新北市衛生局前天廢止兩家機構開業執照後，已安置所有住民，並設專線協助尚未聯繫上的家屬查詢住民安置去向、健康狀況及後續照護事宜。除了全力配合司法調查追究責任，也因應此案檢討管理機制，與中央研商強化機構收容量管理、資訊通報及跨機關查核制度。