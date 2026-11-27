新北市蘆洲敏金、家妘精神護理之家疑似凌虐住民致死，揭露掛合法招牌的安置機構暗藏監管漏洞。精神科醫師指出，國內精神護理之家資源吃緊，機構照護品質良莠不齊，例行性督考及評鑑難以完整反映真實全貌，主管機關應提高異常事件及陳情投訴的警覺性，必要時啟動無預警稽查。

精神科醫師蘇柏文說，精神護理之家主要照顧項目包括長期照護需求、日常生活功能受限的精神病友，機構不能因住民「不聽話」，便以禁閉室隔離或不當限制其人身自由。若住民精神症狀或行為不穩定，應依其狀況通知家屬、安排適當醫療處置，非禁閉管理。

蘇柏文指出，中央有定期評鑑制度，地方衛生局也會辦理督考，但例行性督考及評鑑有預定時程，機構通常會事先準備，未必能完整呈現平時的照護情形。若衛生主管機關接獲住民、家屬或康復之友協會等民間團體反映問題，應提高警覺，必要時無預警稽查，也可邀請相關領域專家擔任查核委員。

一名曾任地方衛生主管機關政務官的人士分享，曾有一家住宿型機構接連發生住民自傷事件，當時察覺情況不尋常，考量例行性訪查未必能掌握機構平時的照護情形，遂發動無預警稽查，發現食品逾期、消防通道遭封閉等缺失，並透過個別訪談住民，進一步了解實際居住及受照顧情形。

蘇柏文表示，例行性督考及評鑑有其功能，但不能作為判斷機構照護品質的唯一依據。主管機關應重視異常事件及各方反映的訊息，主動了解背後是否存在更深層的照護或管理問題，必要時依法行政調查，才能保障安全及權益。