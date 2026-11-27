新北市蘆洲敏金、家妘精神護理之家涉嫌凌虐住民致死，全案因杜姓老翁輕生，檢警相驗時發現其留下控訴字句，揭開機構非法拘禁、超收等惡行，業者甚至涉嫌詐領逾億元安置費用。新北地檢署聲押實際負責人陳冠妘、吳晉瑜母子及四名照護人員，六人均羈押禁見。

身障團體昨發布聯合聲明，涉案機構近三年評鑑均合格，呼籲政府檢討監督制度，並加速推動去機構化，讓精神障礙者有機會在社區生活，而非只能被安置於封閉機構。

檢警查出，陳冠妘母子長期超收新北、台北及桃園市府安置的住民，光是二○二四、二○二五年就涉嫌詐領各市府安置費用逾一億元。

檢方指出，今年十月廿四日，安置於敏金的六旬林姓婦人，疑未獲適當照護，感染肺炎死亡，家屬相驗時透露，林婦曾指實際居住並非敏金。同月十九日，七旬杜姓老翁疑在八里地下安置處輕生，檢方相驗時發現其留下遭非法拘禁的控訴及住民名單，其中包含林婦姓名。

檢警比對事證，發現兩人疑均從八里被移回敏金後，業者才通報相驗。業者為掩飾犯行，本月廿一、廿二日清空八里地下安置處，將住民轉移至敏金樓上及五股地下安置處。

新北市蘆洲敏金、家妘精神護理之家涉凌虐住民致死，新北地檢署罕見公布該護理之家的安置環境，其環境惡劣，餐食及照顧品質低落。圖／新北地檢署提供

檢警緊急搜索，發現逾百名住民遭非法拘禁，現場設有鐵柵欄，部分住民只能睡沙發、打地鋪，居住空間擁擠、環境及餐食品質惡劣，宛如住狗籠、吃豬食。檢方基於公益，罕見公布現場照片，呼籲建立完善審查、查核及追蹤機制，避免安置制度淪為不法牟利工具。

身心障礙聯盟及康復之友聯盟也指出，涉案機構近三年中央評鑑及督導考核均為合格，其中一家甚至有違規裁處紀錄，被列為重點查核機構，凸顯現行監督制度失靈。若僅懲處個別人員、廢止執照、增加稽查次數，卻未改變機構封閉、不透明的照顧文化及權力結構，恐難防止悲劇重演。

身障團體提出六大訴求，包括全面調查並公布真相、建立獨立人權監督及預防性訪視機制、建立安全且不受報復的申訴管道、改革機構評鑑並納入障礙者參與、推動復原導向的人員培力，以及制定國家去機構化策略。同時呼籲，政府應逐步停止擴張機構式照顧，保障現有住民轉銜所需支持，並優先將新增資源投入社區心理健康服務，讓精神疾病患者可於社區中生活。

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