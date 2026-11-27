新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑虐住民致死，據檢方公布護理之家安置現場環境照片，住民宛如住狗籠吃豬食，景象怵目驚心。該兩家護理機構主要安置精神障礙或合併其他障別的住民，其中，敏金護理之家101年10月設立，家妘104年10月成立，在新北衛生局立案已逾10年，社會局113年與護理之家簽約及對安置對象提供補助，估算至今補助給機構約7千多萬元。

敏金及家妘護理之家主要以安置精神障別對象的住民，社會局為了減輕住民家屬負擔，依據身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助辦法，最高補助每月2萬2100元，機構實收金額與補助金額差額由家屬自行負擔。

新北市府透露，此次涉案機構照顧對象多由家屬自行洽詢入住後申請補助，社會局則自113年與敏金及家妘護理之家簽約，每月敏金獲補助費用約109萬元，補助家妘110萬元，至今年9月底為主補助約7200多萬元。

新北市府表示，事件發生後已啟動跨局處緊急應變機制，調派專業醫護及照護人力進駐，逐一評估住民身心狀況、確認照護需求並聯繫家屬，至昨晚兩家機構全體住民均已轉安置至新北其他醫療及照護機構，確保醫療、生活及照護服務不中斷。

此外，衛生局已廢止兩家機構開業執照，並於今日起生效，至於後續住民家屬法律扶助及費用追償等問題，新北市府表示，將全力配合司法調查，追究相關責任。