新北市蘆洲區的敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死案，檢警調查發現2個住民原本都被安置在八里非法場所，發現命危或死亡之後才被移回蘆洲合法地點再報警。桃園市社會局調查，目前共7人於2019年起，至今年10月止安置於該機構，共計補助307萬餘元。

社會局回應，有關本案媒體所報導的桃園市安置個案，社工皆依照每三個月一次的頻率訪視，訪視時與個案及機構照顧端了解受照顧狀況，未有發現不當照顧情事。

社會局表示，事發後已與新北市社會局持續接洽及比對資訊，確認桃園安置個案轉換的新安置處所，社工將於一周內全數完成訪視，並協助後續安置行政作業事宜，以維護個案受照顧的權益與品質。至於機構是否涉及刻意隱匿相關資訊，仍須由檢調單位依法偵辦。

桃園市衛生局表示，若社會局安置個案有需要在桃園安置，衛生局將共同協助。