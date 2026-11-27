新北市蘆洲區的敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死案，檢警調查發現2個住民原本都被安置在八里非法場所，發現命危或死亡之後才被移回蘆洲合法地點再報警，甚至為了避免犯行曝光，趕在檢警搜索前清空非法安置處生活器具，營造無人居住假象。

據了解，蘆洲2間合法護理之家的實際負責人陳冠妘、吳晉瑜母子，疑因擴大經營超收病患，另向銀行貸款在五股成泰路三段、八里文昌三街興建5至6層獨棟樓房安置蘆洲容納不下的病患，但因過去曾有違規紀錄，新建2處遲遲無法取得合法證照。

10月25日晚間62歲林姓婦人在八里安置處，疑因未獲適當照護感染肺炎命危，即被緊急移回蘆洲敏金護理之家，再透過民營救護車送醫途中已經死亡，護理之家拖了1個多小時直到深夜才報警。家屬在檢警相驗時便透露，林婦生前曾說實際居住處所並非蘆洲。

到了11月19日上午，73歲杜姓老翁在八里安置處輕生，又被他們開車移回蘆洲敏金護理之家，大約半小時安置好之後才向警方報案。檢察官相驗時發現死者在鞋內藏遺書、內褲寫字指控遭非法拘禁、限制人身自由及對外聯繫，接著又從住民名單發現10月死亡的林婦名字，進而察覺有異。

19日東窗事發，陳、吳母子疑似為避免犯行曝光，連忙於21日、22日下令清空八里非法拘禁處的生活器具，多次派車把東西藏到五股、將住民移回蘆洲敏金。24日晚上檢察官帶隊搜索並查封五股非法安置處，詳細案情仍持續調查釐清中。

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鄰居的監視器拍到，杜姓老翁遺體19日上午疑自八里的非法安置處被移回蘆洲敏金護理之家後，又過了半小時警方才接獲報案，員警與救護車陸續抵達敏金。記者林昭彰／攝影