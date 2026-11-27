新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，據檢方公布該護理之家安置現場環境照片，住民宛如住狗籠吃豬食，景象怵目驚心。新北市政府表示，對此深感痛心，並嚴厲譴責任何侵害住民人身及照護安全的行為，衛生局已廢止兩家機構開業執照今日生效，並完成全數住民轉安置，另整合衛生、社會及法制局資源啟動家屬聯繫、法律扶助及費用追償機制，全力配合司法調查，追究相關責任。

市府指出，涉案機構過去已有兩次違規紀錄，衛生局已列為高風險重點查核對象，今年執行不定期稽查時，發現疑似有非核准範圍收容住民，立即蒐集相關事證主動在9月移請檢調偵辦，市府全力協助司法機關釐清案情，讓違法行為受到應有制裁。

此外，市府已啟動跨局處緊急應變機制，調派專業醫護及照護人力進駐，逐一評估住民身心狀況、確認照護需求並聯繫家屬，至昨晚兩家機構全體住民均已轉安置至其他醫療及照護機構，確保醫療、生活及照護服務不中斷。衛生局已設置諮詢專線02-2258-5116，由專人協助尚未聯繫上的家屬查詢住民安置去向、健康狀況及後續照護事宜。

法制局則聯繫財團法人法律扶助基金會台北分會及財團法人犯罪被害人保護協會新北分會，協助受影響住民及家屬取得法律諮詢與必要協助，依法追究相關業者民、刑事責任及提出求償。

另針對涉案機構疑似詐領政府安置費用，市府將依司法調查結果及契約規定，全面清查相關款項，依法追繳不當領取費用，優先確保受害者權益獲得保障。

針對機構安置及訪視查核制度，社會局說明，涉案機構照顧對象多由家屬自行洽詢入住，少數保護個案則由各縣市社工定期訪視，掌握其照顧、福利及法律需求，至於現行制度在機構實際收容量掌握、跨縣市資訊整合及住民異動追蹤等方面仍有精進空間，若機構刻意隱匿收容情形或將住民轉移至其他處所，確實增加查核難度。

市府強調，將就此案檢討相關管理機制，並與中央及各地方政府研商，強化機構收容量管理、資訊通報及跨機關查核制度，防止類似事件再次發生。