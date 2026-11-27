新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，新北地檢署依加重私行拘禁、詐欺取財及偽造文書等罪嫌聲押實際負責人陳女、吳男母子及詹姓、古姓、杜姓、黃姓員工獲准，根據檢方公布該護理之家以合法掩護非法的安置現場環境照片，住民宛如住狗籠、吃豬食，負責人母子卻坐領上億政府補助，令人怵目驚心。

檢警搜索發現，敏金、家妘2間精神護理之家及五股地下安置處，共有上百名疑遭非法拘禁住民，現場設有鐵柵欄限制其人身自由及對外聯繫，部分住民只能在沙發或地舖上就寢，多人集中於同一樓層生活，居住空間擁擠、環境衛生及餐食品質惡劣，而陳、吳等人長期超額收容由新北市、台北市、桃園市政府所安置的住民，僅2024、2025兩個年度，便詐領市府安置費用逾1億元。

新北檢指出，精神疾病患者及身心障礙者之人身自由、生命安全及受照護權益均應受保障，政府對於弱勢個案照護責任絕非止於完成安置，更應建立完善之審查、查核及追蹤機制，檢方呼籲各縣市政府及衛政、社政主管機關，應儘速前往轄內精神護理之家及相關養護機構，進行實地查核，並落實督導機制，防杜非法超收，避免政府安置制度淪為不法牟利之工具，為此特別公布部分現場照片。

新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，新北檢特地公布該護理之家安置現場環境照片，令人怵目驚心。圖／新北檢提供

新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，新北檢特地公布該護理之家安置現場環境照片，令人怵目驚心。圖／新北檢提供

新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，新北檢特地公布該護理之家安置現場環境照片，令人怵目驚心。圖／新北檢提供

新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，新北檢特地公布該護理之家安置現場環境照片，令人怵目驚心。圖／新北檢提供

新北市蘆洲敏金、家妘護理之家疑似凌虐住民致死，新北檢特地公布該護理之家安置現場環境照片，令人怵目驚心。圖／新北檢提供