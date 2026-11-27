新北市蘆洲區敏金精神護理之家傳出疑似凌虐病患致死事件，昨有住民家屬聞訊趕至該護理之家尋母，並透露二○一七年送母親剛入住時，機構內原有本國籍專業護理師，將原本坐輪椅的母親照顧到可以站起走路，但後期照護員陸續更換為外籍移工，且母親幾個月前開始出現不明原因瘀青、紅腫等，家屬詢問「你們的外勞是不是會虐待人？」老闆娘答應會了解，但最後不了了之。

該名家屬表示，去年起，院方將費用由月繳改為年繳，疑似財務出問題，而前幾個月探視時，發現母親眼、背、肢體陸續出現瘀青、紅腫、抓傷、褥瘡，院方解釋是母親自己抓破皮或不慎撞傷，家屬懷疑是移工照護員施虐，也曾想過要更換護理之家，但母親已八十二歲且有精神狀況，很多醫院、機構都說不收。

自上月起，連探視母親都有問題，家屬指出，院方總有如政府評鑑要忙，或母親發病脾氣暴躁正在接受治療等藉口不讓家屬探視，「好不容易預約到十一月卅日探視，沒想到就出事了。」

台灣精神醫學會秘書長李俊宏說，依「精神衛生法」規定，精神病患即使入住精神護理之家，仍享有自由通訊、會客及對外聯繫權利，機構不能任意限制。此事件中，死者將遺言藏在鞋底、寫在內褲上，後續應調查住民是否曾遭不當限制通訊、會客及外出等權利，導致無法求助。

虐待不只有身體傷害，也可能涉及言語辱罵、恐嚇等情緒及精神上的不當對待等。李俊宏提醒，家屬探視時應留意住民是否出現與原本病情不符的異常變化，包括突然驚恐、害怕，身上出現不明傷口或傷痕，生活作息明顯改變，甚至外出返家後強烈抗拒回到機構等，應提高警覺，必要時應向主管機關或警方反映。