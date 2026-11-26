新北市蘆洲區某精神護理之家遭爆凌虐病患致死案，檢警從往生住民鞋底和內褲發現遺書，內容疑控訴遭護理之家凌虐，檢調追查後聲押護理之家7人。衛生局今晚發布訊息表示，針對蘆洲兩家精神護理之家涉不當對待住民及違規超收案，考量機構違規情節重大，已依違反護理人員法規定，自明日起廢止兩家機構開業執照，另今日傍晚已完成百餘位住民轉安置作業，確保住民獲得妥適照護。

衛生局說明，針對敏金及家妘兩家精神護理之家，其中一家過去已有多次違規紀錄，曾遭行政裁處，因此列為高風險重點查核機構。今年衛生局執行不定期稽查時，發現該機構疑涉重大違法情事，隨即展開蒐證，並主動移請檢方偵辦。目前全案已由檢方併案深入調查，市府團隊將全力配合司法機關，釐清相關事實。

針對機構人員遭檢方聲請羈押，市府第一時間跨單位啟動緊急應變，立即調派專業人力進駐機構接手照護，同步評估住民身心狀況，並積極媒合轉介至其他合法醫療院所及長期照護機構。截至今日傍晚，兩家機構全體住民皆已完成妥適安置，確保每位住民的照護需求均獲得適當安排。

衛生局強調，住民權益與照護是機構經營不可妥協的底線，對於違法侵害住民權益的行為，絕不寬貸。除依法廢止兩家機構開業執照外，後續也將持續強化轄內各類照護機構的無預警稽查及輔導機制，落實風險管理與監督責任，嚴格把關機構照護品質。