下屆新竹縣議會大洗牌，不僅多達六名資深議員爭取連任落馬，邁向新舊世代交替，政黨分布也呈現百家爭鳴，國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量、勞動黨與無黨籍都占有席次。有民代認為，未來民進黨籍縣長鄭朝方上任可能面臨朝小野大局面，議事運作及跨黨派協商將更具變化，值得觀察。

新竹縣議會下屆卅七席，國民黨雖少了兩席拿下十七席，仍居最大黨團；民進黨增一席至七席、民眾黨從一席大增至四席、無黨籍從十一席銳減至五席、勞動黨從一席增至二席、時代力量破蛋增至二席。

選舉結果六名議員爭取連任失利，包含九連霸夢碎的無黨籍議員鄭美琴，竹北的國民黨議員蔡志環也未能守住席次，湖口鄉民進黨議員何建樺同樣落選。竹東、五峰選區應選席次這次從六席減為五席，競爭激烈，現任國民黨議員彭余美玲、上官秋燕及無黨議員林昭錡都未能連任。同時有十一名新人當選，近三分之一席次汰換。

另有部分議員未參選，包括轉戰鄉鎮長選舉的吳旭智、何智達、劉建民，以及未登記參選連任的張鎮榮、范曰富，議會也世代交替。

民眾黨首度在竹縣議會插旗成立黨團，分別為竹北林碩彥、游雅婷、新豐徐勝凌及竹東五峰鍾心渝，大有斬獲。現任議員林碩彥觀察，縣議會從過去國民黨一黨獨大到下一屆年輕化、多黨派格局，鄭朝方雖當選縣長，但民進黨僅七席未過半，民眾黨成立黨團後，未來也有更多協商空間。

順利連任的民進黨議員蔡蕥鍹說，鄭朝方這幾年施政有成，無論市政建設或空間改造，都讓民眾有感，成功帶動綠營在竹北的選情。她認為，未來新竹縣議會將呈現更多元的政黨組成，議事運作及跨黨派合作也將有不同發展。